Ekspresowy triumf Polki, 65 minut z przerwami. 6:1, 6:0 - to robi wrażenie

Falkowska zaś obecnie nie ma na to szans, choć ambitnie zgłosiła się go głównych zmagań w Paryżu - i była tam ostatnia na liście, jako... 174. rezerwowa.

Weronika Falkowska wiele straciła w rankingu WTA. Teraz powoli się odbudowuje

Jednostronny mecz na Sardynii. Demolka w wykonaniu reprezentantki Polski

Falkowska w całym meczu przegrała tylko jednego gema, na dodatek przy swoim podaniu. Było to jeszcze na początku meczu, gdy Turini wyrównała na 1:1. Za chwilę jednak warszawianka przełamała swoją rywalkę do zera i zaczęła jej uciekać. Liczne błędy Włoszki, także te podwójne przy serwisie - to wszystko składało się na jednostronny pojedynek. Pierwszy set trwał 33 minuty - niby długo, ale też Włoszka poprosiła o przerwę. A do tego zawodniczki same musiały zbierać piłki z kortu.