Ekspresowy mecz Coco Gauff. Półfinalistka Australian Open za burtą Madrytu

Coco Gauff walczy w Madrycie nie tylko o kolejny dobry występ, ale także awans na drugie miejsce w rankingu WTA . Tak wysoko Amerykanka jeszcze nigdy nie była, zatem staje przed historyczną szansą. 20-latka z każdym zwycięstwem zbliża się do tego, by wyprzedzić Arynę Sabalenkę. Sytuację ułatwia jej fakt, że broni w Madrycie zaledwie 65 pkt, a Białorusinka - aż 1000 oczek.

Coco Gauff górą w starciu z Dajaną Jastremską. Amerykanka awansowała do czwartej rundy WTA 1000 w Madrycie

Początek spotkania został zdominowany przez Gauff. Niewiele brakowało, a pierwszy set skończyłby się wynikiem 6:0. Coco miała break pointa, który był jednocześnie piłką setową, ale rywalka w ostatniej chwili uniknęła takiego rozstrzygnięcia. To na moment podcięło skrzydła 20-latce, a dodało otuchy Jastremskiej. Ukrainka zanotowała korzystną serię i doprowadziła do stanu 5:4 dla mistrzyni US Open 2023. Miała swoje podanie, by wyrównać rezultat w premierowej partii. Nie udała jej się jednak ta sztuka. Amerykanka wykorzystała w sumie piątą piłkę setową i zakończyła partię wynikiem 6:4.