Nadal mam dużą motywację do tego, by osiągać coraz więcej, bez względu na to, jak trudno było mi dotrzeć na szczyt, nie zamierzam teraz odpuszczać ani tracić chęci do pracy. Chcę pozostać na swojej pozycji jak najdłużej. Za każdym razem, gdy osiągam cel, wyznaczam sobie kolejny

~ stwierdziła.