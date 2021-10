Tenis Trzysetowy bój Hurkacza o półfinał. Co za mecz!

Hurkacz od wielu tygodni znajduje się w świetnej dyspozycji. Efektem jest awans do tenisowego "nieba", czyli przesunięcie się z 12. miejsca na światowej liście na pozycję numer 10. Formalnie powinno się do dokonać w najbliższy poniedziałek, tym samym wrocławianin powtórzy sukces Wojciecha Fibaka. Stanie się to po raz pierwszy od 1977 roku!

W turnieju w Indian Wells niestety nie będzie już wisienki na torcie w postaci finału, ponieważ nasz tenisista został zatrzymany w boju o półfinał. Ale co to był za mecz!

Polak razem z Grigorem Dimitrowem zaserwowali niesamowity spektakl, pełen dramaturgii. Ostatecznie triumfował Bułgar 6:3, 4:6, 6:7 (2-7), ale emocje były przednie.

Reklama

Hurkacz - Dimitrow. Olejniczak: Ten mecz powinien zakończyć się remisem

W trzeciej partii Hurkacz przegrywał już 2:5, lecz po pasjonującej pogoni zdołał doprowadzić do tie-breaku. W nim Bułgar okazał się lepszy.



Nic więc dziwnego, że po takim thrillerze obaj zawodnicy zbierają komplementy.



"Znakomity mecz na wolnej nawierzchni w Indian Wells stworzyli dwaj niezwykli atleci Hurkacz i Dimitrov!!! Ten mecz powinien zakończyć się remisem, a Dimitrov wygrał doświadczeniem i większą agresją w kluczowych momentach. Niech żyje tenis" - napisał na Twitterze były zawodnik Dawid Olejniczak, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

Nic dodać, nic ująć!



Art