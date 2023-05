Ekspert wprost o Hubercie Hurkaczu. Wskazuje jego największą słabość

U Huberta nie ma powtarzalnego, mocnego forhendu. To jest najbardziej brakujące ogniwo. To zdumiewająca sprawa. Mówimy przecież o facecie, który ma prawie dwa metry wzrostu, potężny serwis, świetny bekhend, do tego bardzo dobrze porusza się po korcie. Wcześniej uzyskiwał już satysfakcjonujące rezultaty. On całą karierę juniorską grał bardzo pasywnym forhendem i to mu zostało. Niestety w tym roku Hubert często włącza "tryb odpoczynkowy" z forhendu. Popełnia wiele błędów w tym aspekcie gry. Jest to szokujące

~ przyznał.