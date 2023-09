Z czasem jednak wspomnianym tenisistkom doszła nowa rywalka, która zapisała się w historii tej dyscypliny . Mowa oczywiście o Coco Gauff, która dostarczyła kibicom dużo powodów do radości w US Open. W wielkim finale imprezy w Nowym Jorku 19-latka pokonała nową liderką WTA 2:6, 6:3, 6:2 i teraz to ona jest na ustach zagranicznych ekspertów.

A jednak już nie Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Dzięki Amerykance nastąpi przełom?

Emerytowany gracz dodał również, że rywalizacja czołowych zawodniczek w finałach turniejów sprawiła, że sport stał się bardziej ekscytujący dla kibiców. Ponadto zdradził, że Amerykanka przyciąga na trybuny tłumy osób, które dopiero poznają zasady. "Spoglądam wstecz i częścią tego, dlaczego kochałem tenis, były finały Johna McEnroe-Bjorna Borga, Martiny Navratilovej i Chris Evert. To była najdłuższa i największa rywalizacja w tenisie. To jest to, co ludzie chcą teraz zobaczyć, a widać, że Coco przyciąga do sportu kolejną publiczność, która nie interesowała się wcześniej tenisem i to jest duży plus" - podkreślił.