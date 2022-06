Eksperci stawiają na Świątek. „Byłbym zszokowany, gdyby nie wygrała!”

ESPN zapytał swoich ekspertów tenisowych, kto zdobędzie tytuł w grze pojedynczej kobiet i dlaczego? Nie wszyscy stawiają na Igę Świątek.

- Wybieram Simonę Halep ponieważ serwuje mocniej i zdobywa darmowe punkty. Jest skoncentrowana i zmotywowana, co da jej jeszcze jeden duży impuls do wygrania kolejnych wielkich turniejów - przekonuje Chris Evert, zwyciężczyni 18 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej.

- Świątek jest obecnie wybitną zawodniczką, ale jej połowa drabinki jest wymagająca. Jest całkiem możliwe, że ją wygra, ale na jej drodze jest wiele czołowych tenisistek. Widziałem Petrę Kvitovą w Eastbourne i to ona może wygrać trzeci tytuł Wimbledonu - mówi dziennikarz Simon Cambers.

Wtóruje mu wydawca ESPN D'Arcy Maine: - Rozumiem, dlaczego Świątek jest tutaj faworytką i dlaczego prawie wszyscy ją wybierają, ale jej doświadczenie na trawie jest ograniczone i nie grała od French Open, więc stawiam na Ons Jabeur. Po rozczarowującym odpadnięciu w Paryżu, może również mieć coś do udowodnienia. Poza tym wszystkie serie kończą się w pewnym momencie, prawda?

Ale zdecydowana większość ekspertów uważa, że Polka jest zdecydowaną faworytką i byłaby zdziwiona gdyby nie sięgnęła po triumf w Londynie.

Luke Jensen, zwycięzca French Open 1993 w grze deblowej, stawia na Świątek. - Naprawdę zmieniła się w WTA BOSS! Śledzenie WTA Tour jest niezwykle interesujące, ale bycie świadkiem dominacji przyciąga widzów. Polska potęga ma 35-meczową zwycięską passę i wygrała juniorski Wimbledon w 2018 roku.

- Jej droga będzie trudniejsza niż w Paryżu, ale wyprzedza wszystkich innych. Jej seria zwycięstw wyniesie 42 po Wimbledonie - uważa Pam Shriver, jedna z najlepszych deblistek w historii kobiecego tenisa.

Bliski jej przekonaniom jest Brad Gilbert. - Wciąż jestem przekonany, że wygra Świątek, bo jest najlepszą zawodniczką na świecie. Mam ją jako oczywistą faworytkę, ale nie jest to tak jednoznaczne. Może to czas Coco Gauff - zastanawia się zwycięzca 20 turniejów ATP.

Także Cliff Drysdale, były tenisista i od wielu lat komentator stacji ESPN, stawia na Świątek. - Ze względu na jej wspaniałe uderzenia w parterze, niezrównaną pewność siebie i czynnik strachu w szatni. Negatywem dla niej są wysokie oczekiwania zarówno ze strony świata tenisa, jak i od niej samej.

To, co Światek osiągnęła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku, jest absolutnie niesamowite - przypomina dziennikarka ESPN Aishwarya Kumar. - Po raz ostatni przegrała mecz w lutym, ponad 120 dni temu. Od tego czasu wyrównała rekord Venus Williams z 35 kolejnymi zwycięstwami, wygrywając French Open. Wygrała sześć z sześciu turniejów, w których zagrała w tym roku. Jedzie na Wimbledon jako najmłodsza rozstawiona z numerem 1 od czasu Caroline Wozniacki w 2011 roku. Nie ma nikogo w losowaniu, kto byłby w lepszej pozycji do wygrania Wimbledonu niż Świątek i byłabym zszokowana, gdyby tego nie zrobiła - dodaje Kumar.

