Eksperci są przekonani. "To byłby koniec kariery Rafaela Nadala"

Rafael Nadal od dłuższego czasu walczy z ogromnym bólem, którego przyczyną jest przewlekły problem ze stopą. Mało brakowało, a w ogóle nie zagrałby na ostatnim wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa - sam przyznał, że wystąpił tylko dlatego, że udało mu się zastosować serię zastrzyków, blokujących w praktyce czucie w stopie.

Hiszpan zastrzegł jednak, że na dłuższą metę to nie jest żadne rozwiązanie. I nie chce grać kolejnych turniejów na takim "koktajlu" środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

Dziennik "As" postanowił dogłębnie przenalizować sytuację zdrowotną Nadala i opcje, jakie ma na stole Hiszpan, by rozwiązać trapiący go problem.

Rafael Nadal nie składa broni. Innowacyjna terapia pomoże?

Według informacji hiszpańskich dziennikarzy, Nadal niebawem podda się nietypowej terapii, która też zakłada przyjęcie serii zastrzyków, ale innego rodzaju. - To nie jest nowa technika, ale innowacyjne jest zastosowanie jej do tego rodzaju problemu ze zdrowiem - wskazuje cytowany przez "As" specjalista. Jak się okazuje, igła przy takiej terapii jest wyposażona w aktywną końcówkę z elektrodą, która w uszkodzonej tkance ma emitować impulsy z odpowiednią częstotliwością. Ekspert zapewnia, że nie niszczy się w ten sposób tkanek, ale wywołuje tzw. neuromodulację.

Chodzi przede wszystkim o to, by uniknąć ostateczności, jaką byłaby operacja. Eksperci cytowani przez "As" podkreślają bowiem, że operacja oznaczałaby dla 36-letniego tenisisty po prostu koniec zawodowej kariery. A ten wciąż marzy o śrubowaniu własnego rekordu wielkoszlemowych tytułów, których ma na koncie już 22. Chciałby wystąpić na zbliżającym się Wimbledonie, a także odskoczyć jeszcze bardziej Rogerowi Federerowi i Novakowi Djokoviciowi w ich wewnętrznej rywalizacji legend.

Cytowany przez dziennik specjalista wskazuje, że alternatywne interwencje chirurgiczne pozwoliłyby Nadalowi w przyszłości normalnie funkcjonować, bez ogromnego bólu, ale teraz w praktyce mogłyby oznaczać właśnie pożegnanie z tenisem.

