Efektowny powrót Polki. "Rowerkiem" rozgromiła rodaczkę

Dla Mai Chwalińskiej ostatnich 15 miesięcy to bardzo trudny okres. Dawna deblowa partnerka i koleżanka z reprezentacji Igi Świątek we wrześniu zeszłego roku przeszła operację kolana, pauzowała po niej przez sześć miesięcy. Powrót do rywalizacji nie udał się tak, jak planowała, spadła w rankingu WTA o 200 miejsce: z połowy drugiej setki. Dziś jest w nim 364. A to pozycja, która całkowicie nie odpowiada aspiracjom 22-latki.