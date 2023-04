25-letnia Polka pierwszy raz w tym sezonie przeszła kwalifikacje do turnieju głównego WTA. Udało się za dziesiątym razem. Miała dwa razy szczęście i mimo porażki w eliminacjach w Indian Wells i Miami dostała się do rozgrywki o trofeum jako "szczęśliwa przegrana".

Łódzkie korzenie Jasmine Paolini

Spotkanie to można potraktować w pewnym sensie jako "polski mecz". Paolini ma mamę pochodzącą z Polski, do tego - tak jak Fręch - mieszkającą kiedyś w Łodzi. Włoszka przyjechała latem ubiegłego roku na warszawski turniej WTA i śmiało mówiła o swoich korzeniach. - Moja babcia mieszka w Łodzi. Mama tutaj się urodziła, a potem wyjechała do Włoch. Miała wtedy 23 lata. Bardzo lubię tutaj być - opowiadała w stolicy obecnie "czwarta rakieta" Włoch.