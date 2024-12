Na początku kwietnia Weronika Falkowska zdecydowała się na dość radykalny krok - wybrała się w bliżej nieznane tenisowe zakątki, bo tak można nazwać wyprawę do Burundi. W Bużumbuerze wystąpiła w dwóch turniejach: pierwszy wygrała w grze podwójnej, drugi - w singlu. Tamte punkty były jej bardzo potrzebne, w rankingu leciała bowiem na łeb na szyję. Z 240. pozycji na początku poprzedniego roku, do szóstej setki obecnie.

Triumf w Bużumburze pozwolił zawodniczce Górnika Bytom na chwilę odetchnąć. Ale tylko na chwilę nie poszła bowiem a ciosem. Aż do tego tygodnia nie była w stanie w żadnym turnieju dostać się choćby do półfinału, a przecież dopiero wtedy realnie się punktuje. A przecież zmagania w Ortisei na północy Włoch były jej 20. turniejem od tego czasu! I wtedy przyszła gigantyczna radość, połączona z krzykami radości - po ostatniej piłce w starciu z Silvią Ambrosio . Zakończoną w sposób godny dla świetnej deblistki, bo taką jest Falkowska.

Weronika Falkowska deblową mistrzynią w Ortisei. Ważniejszy teraz jest jednak singiel. A tu też radziła sobie świetnie

Polka w Ortisei startowała bowiem tak w singlu, jak i w deblu. W grze podwójnej, w duecie z Lisą Zaar ze Szwecji, rozprawiły się ze wszystkimi. W piątek wygrały mecz o tytuł, choć napotkały spory opór rywalek, broniły nawet dwóch piłek meczowych. Da Falkowskiej był to już piąty tytuł w tym roku, w rankingu WTA pozwoli awansować w okolice 180. miejsca, które teraz zajmuje... Paula Badosa.

I gdyby tak było też w singlu, 24-letnia zawodniczka nie miałaby powodów do zmartwienia. Tu jednak jest dopiero w szóstej setce, to poważnie ogranicza jej możliwości startowe w lepszych imprezach. Dlatego triumf w Ortisei może być tak bardzo przydatny w kolejnych tygodniach. I da też z pewnością duże wsparcie w warstwie mentalnej, bo Polka wygrała w Południowym Tyrolu dwa spotkania z zawodniczkami trzeciej setki rankingu. I na pewno wciąż wierzy, że co najmniej tam jest jej miejsce.