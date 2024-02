W tym roku fani tenisa nie będą mogli narzekać na brak emocji. Oprócz rozgrywanych co roku czterech turniejów wielkoszlemowych zawodnicy i zawodniczki pod koniec lipca udadzą się do Paryża, gdzie walczyć będą o medale podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Nie oznacza to jednak, że pozostałe turnieje, które odbędą się w tym sezonie, będą cieszyć się mniejszym zainteresowaniem. Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Indian Wells postanowili zrobić co w ich mocy, aby zachęcić kibiców do kupna biletów i obejrzenia rywalizacji najlepszych zawodniczek świata na żywo. Z tego powodu zdecydowali się oni wręczyć "dziką kartę" prawdziwej legendzie - Venus Williams .