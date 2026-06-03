Cały tenisowy świat od dawna wie, kim jest Iga Świątek. Sympatycy poznali też Magdę Linette, choćby dzięki półfinałowi Australian Open, ale i Magdalenę Fręch - triumfatorkę WTA 500 w Meksyku. Na początku roku błyszczała Katarzyna Kawa - to dzięki niej i Janowi Zielińskiemu Polska wygrała United Cup, pierwszy raz w historii.

A Maja Chwalińska? Zdolna juniorka, rówieśniczka Świątek, finalistka z Melbourne w grze podwójnej z Igą. Ale i w tenisie profesjonalnym zawodniczka z drugiego szeregu, z drugiej setki rankingu.

W Paryżu to się zmieniło.

Polka zaczęła od gry w kwalifikacjach - wygrała trzy mecze bez straty seta. A pięć kolejnych spotkań już w głównych zmaganiach. W środę ograła 7:6 (3), 5:3 Annę Kalinską - stawką był półfinał. A zanim Maja zaczęła to spotkanie, już rozpoczęły się działania mające na celu wywalczenie tzw. dzikiej gry do Wimbledonu. Bo formalnie Maja musiałaby zacząć turniej od kwalifikacji - na bocznych obiektach w Roehampton.

Co z Wimbledonem dla Mai Chwalińskiej? Jest wniosek o "dziką kartę". Był już taki wyjątek

Zgłoszenia do Wielkich Szlemów następują na sześć tygodni przed rozpoczęciem głównych zmagań, a do kwalifikacji - na cztery tygodnie przed ich rozpoczęciem. Roland Garros i Wimbledon są stosunkowo blisko siebie - to efekt krótkiego sezonu gry na trawie. W tym roku oba te zgłoszenia nastąpiły na bazie rankingu z 18 maja. A w nim Maja była jeszcze poza setką. I jest 14. oczekującą - tyle zawodniczek musiałoby się wycofać, by ona została zwolniona z eliminacji.

Sęk w tym, że w najbliższym notowaniu Maja będzie co najmniej 30. A może nawet 21. (jeśli awansuje do finału) lub 14. (w razie końcowego triumfu). A to... dawałoby jej rozstawienie.

Maja Chwalińska YOAN VALAT PAP/EPA

Jedyną szansą na grę w głównej drabince jest więc tzw. dzika karta - te przyznaje All England Lawn Tennis and Croquet Club. I zazwyczaj są dawane zawodnikom i zawodniczkom z Anglii, na wniosek LTA. Organizatorzy Wimbledonu wolą swoich graczy, bo ci przyciągają kibiców na trybuny. Wyjątki robią dla sław lub gwiazd kończących kariery. W tym roku podobno takie "dzikie karty" mają dostać siostry Williams - Venus i Serena. W poprzedniej edycji, z ośmiu wejściówek, siedem dostały Brytyjki. A jedną - kończąca karierę Petra Kvitova.

Już w poprzednim sezonie głośno było o tym, że "dziką kartę" powinna otrzymać Lois Boisson, która - wracając po kontuzji - sensacyjnie ograła w Paryżu Jessicę Pegulę i Mirrę Andriejewą, dotarła do półfinału. A grała z "dziką kartą", bo w rankingu była w czwartej setce. Nie dostała jej, musiała przebijać się przez kwalifikacje, w Roehampton przegrała już pierwsze spotkanie.

Ta sytuacja nie dotyczyła zaś w 2020 roku Nadii Podoroskiej - Argentynka, jak Chwalińska, zaczynała od kwalifikacji, a doszła w Paryżu do półfinału, tam ograła ją Iga Świątek. Tyle że wtedy Roland Garros odbywał się w październiku, a Wimbledon - przez pandemię - wcześniej już skasowano.

A mimo to sztab Mai Chwalińskiej oraz Polski Związek Tenisowy zwrócili się do All England Lawn Tennis and Croquet Club z taką prośbą, o czym informował z Paryża red. Artur Gac z Interii. Organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić ostateczne decyzje 17 czerwca. A czy jest szansa na takie rozwiązanie? Jest. I tu warto wrócić do historii sprzed 14 lat.

W 2012 roku, urodzona w Moskwie, ale od kilku już wtedy lat reprezentująca Kazachstan Jarosława Szwiedowa przystępowała do Garrosa jako 142. zawodniczka rankingu WTA. Wygrała trzy mecze w kwalifikacjach, później zrobiła furorę w głównej drabince. W 1/8 finału pokonała rozstawioną z "7" Na Li, w ćwierćfinale nie sprostała już Petrez Kvitovej. Awansowała w rankingu na 65. miejsce, ale i tak w Londynie powinna walczyć w kwalifikacjach.A jednak dostała "dziką kartę", choć wpływ na to mógł mieć fakt, że dwa lata wcześniej wygrała tu tytuł w deblu.

Jarosława Szwiedowa na Wimbledonie JUSTIN TALLIS AFP

Dla niej turniej na wimbledońskiej trawie zakończył się na czwartej rundzie - przegrała zacięty bój z Sereną Williams: 1:6, 6:2, 5:7. Amerykanka później zdobyła tytuł, ogrywając w finale Agnieszkę Radwańską, niemniej do historii przeszedł właśnie mecz Szwiedowej.

A chodziło starcie z trzeciej rundy, które Kazaszka wygrała z 10. w rankingu WTA Sarą Errani 6:0, 6:4. Ta pierwsza partia okazała się bowiem tzw. "Złotym Setem" - jedynym w erze open w kobiecym Szlemie. Słynna Włoszka... nie zdobyła nawet jednego punktu, Szwiedowa triumfowała we wszystkich sześciu gemach do zera.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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