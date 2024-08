Dziewięć piłek meczowych, koniec po 87 minutach. Mistrzyni Australian Open wypada z gry

Od kilku sezonów Sofia Kenin nie jest w stanie nawiązać do formy z najlepszego dla niej w karierze, 2020 roku. Amerykanka przez moment plasowała się nawet na 4. pozycji w rankingu WTA. Przed US Open zaliczyła jednak wpadkę, która źle wróży. Mistrzyni Australian Open z 2020 roku przegrała już na etapie 1/8 finału WTA Cleveland z niżej notowaną Clarą Burel 4:6, 3:6. Tym samym od Rolanda Garrosa nie jest w stanie dotrzeć dalej, aniżeli do trzeciej rundy.