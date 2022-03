Zgodnie z przepisami, jeśli w decydującym secie będzie wynik 6:6, to o wygranej zadecyduje tie-break rozgrywany do 10 i przewagi dwóch punktów.

Na razie zmiana ma charakter testowy i zostanie zrewidowana po rozegraniu wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych.

"Zmiany dokonano w celu ujednolicenia przepisów" - poinformowano w oświadczeniu.

Do tej pory w każdej z tych imprez obowiązywały odmienne regulacje. 10-punktowy tie-break był już w styczniowym Australian Open. W US Open zastosowanie miał tradycyjny siedmiopunktowy, w Wimbledonie również siedmiopunktowy, ale dopiero przy wyniku 12:12 w decydującym secie. We French Open natomiast konieczne było osiągnięcie dwóch gemów przewagi.

W 2010 roku w Wimbledonie miał miejsce najdłuższy w historii mecz. Amerykanin John Isner pokonał Francuza Nicolasa Mahuta 70:68 w piątym secie po 11 godzinach i pięciu minutach rozegranych na przestrzeni trzech dni.

