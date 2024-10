Koncert Coco Gauff w Wuhan. Rywalka z Bułgarii bez szans

Amerykanka rozpoczęła od falstartu, bo "oddała" swoje podanie rywalce z Bułgarii. Bardzo szybko jednak jej gra wskoczyła na odpowiednie tory i seryjnie zaczęła dopisywać do swojego konta kolejne gemy. Od stanu 0:1 Coco Gauff wygrała sześć kolejnych i triumfowała po zaledwie 34 minutach 6:1 . Wiktoria Tomowa nie wyglądała na tenisistkę, która byłaby w stanie w drugim secie odwrócić losy rywalizacji i triumfować nad 4. rakietą świata.

Próżno było szukać statystyki, w której Gauff wypadałaby gorzej od swojej dużo niżej notowanej rywalki. Choć już na starcie turnieju w Wuhan mieliśmy do czynienia z niespodziankami, jak choćby porażka Barbory Krejcikovej z Hailey Baptiste , ale nie zapowiadało się na sensację w tym starciu.

Gauff popisała się w starciu z Tomową. Dziesięć wygranych gemów z rzędu

Jeśli sztab Bułgarki liczył, że Gauff rozpręży się po tak łatwo wygranym secie, mocno się pomylił. Amerykanka nie pozostawiała miejsca na żadne błędy i kontynuowała serię wygranych gemów. Rozpoczęła drugą partię od prowadzenia 3:0, a po jej rywalce nie widać było wiary w szansę, na powrót do rywalizacji .

Nie miało znaczenia to, która tenisistka akurat serwowała - kolejne gemy "lądowały" na koncie 20-latki. Dopiero w piątym Tomkwej udało się wreszcie wygrać podanie, dzięki czemu uniknęła porażki do zera, która potęgowałaby fatalne odczucia z pojedynku z Coco Gauff. Chwilę później poprawiła jeszcze wynik, bo udało jej się dopisać do swojego konta kolejnego gema.