Przed startem rywalizacji w Rijadzie na stronie WTA powstała sonda, kibice wskazywali swoją faworytkę do triumfu w kończącym sezon turnieju. Dość nieoczekiwanie najwyżej stały tam szanse Igi Świątek i Amandy Anisimovej, obie szły łeb w łeb. A tuż za nimi znajdowała się Aryna Sabalenka.

Dziś sytuacja wygląda już inaczej - wiadomo bowiem, że albo Świątek, albo Anisimova nie zagrają o trofeum. Jedna z nich musi odpaść, zdecyduje o tym ich bezpośrednie starcie, już w środę. A awans z tej grupy zapewniła sobie Jelena Rybakina, która pokonała najpierw Amerykankę, a później też i Polkę.

Sabalenka też może mieć miejsce w półfinale - i to już dzisiaj. Wystarczy, że wygra swój pojedynek z Jessicą Pegulą bez straty seta, zapewni sobie co najmniej drugie miejsce w grupie Steffi Graf. A jeśli wcześniej Jasmine Paolini pokona Coco Gauff, na pewno będzie pierwsza

I wtedy o finał zagra z lepszą z pary Anisimova - Świątek.

Finał dla Amandy Anisimovej to za mało. Amerykanka podejmie drugą próbę. Jest potwierdzenie

Stawka środowego spotkania Polki z Amerykanką jest więc olbrzymia. Tyle że już nawet w trakcie zmagań w Rijadzie dochodzą ze świata informacje o kolejnych planach startowych znakomitych tenisistek. Mimo że formalnie list zgłoszeń zamyka się na kilka tygodni przed turniejem.

Dzisiaj oficjalnie ogłoszono więc na przykład, że Aryna Sabalenka będzie gwiazdą kwietniowego turnieju w Stuttgarcie - cztery razy grała tu w finale i cztery razy go przegrywała. Najpierw z Ashleigh Barty, później dwukrotnie z Igą Świątek, wreszcie ostatnio z Jeleną Ostapenko.

Druga informacja dotyczy zaś właśnie Anisimovej, która w tym roku też grała w finale imprezy rangi 500, ale w londyńskim Queen's Clubie. A była to pierwsza edycja po 52 latach przerwy. Wygrała cztery spotkania, w półfinale pokonała rozstawioną z jedynką Qinwen Zheng. A później w finale sensacyjnie przegrała z niespełna 38-letnią wtedy Niemką Tatjaną Marią, która zagrała turniej życia. Pokonała też m.in. Rybakinę i Madison Keys.

Organizatorzy zawodów w Queens (8-14 czerwca) potwierdzili właśnie, że Anisimova dostanie drugą szansę - wyraziła chęć gry w Londynie. To zaś jedyny na Wyspach turniej rangi 500 na trawie, poprzedzający Wimbledon. Licencję przejął od Eastbourne. Dwa inne rozgrwane są w Niemeczech: w Berlinie i Bad Homburg. W tym drugim udział wzięła ostatnio Świątek, w finale przegrała z Pegulą.

Przy okazji oznajmiono też, że w męskiej części turnieju (15-21 czerwca) gwiazdą będzie Carlos Alcaraz.

