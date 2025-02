Działo się tuż przed wejściem Świątek. Odpadła ostatnia rozstawiona spoza jej pary

Zmagania w stolicy Kataru pełne są niespodzianek . Ta zdecydowanie największa wydarzyła się we wtorkowe popołudnie, gdy Aryna Sabalenka uznała wyższość Jekateriny Aleksandrowej. Białorusinka początkowo kontrolowała wydarzenia na korcie, wychodząc na prowadzenie 1:0 w setach. Rosjanka jednak się nie poddała, doprowadziła do wyrównania, triumfując następnie także w decydującej partii.

"To był bardzo trudny mecz. Z Aryną zawsze gra się ciężko, ponieważ jest fighterką i walczy o każdy punkt, nieważne w jak słabym znajduje się położeniu. Powiedziałam sobie przed rozpoczęciem rywalizacji, że muszę dać z siebie wszystko i jeśli nawet przegram, to muszę mieć świadomość, że próbowałam wszystkiego " - mówiła sprawczyni sensacji, cytowana przez oficjalny portal WTA.

Jekaterina Aleksandrowa się nie zatrzymuje. Rosjanka już w półfinale WTA 1000 w Dosze

Jekaterina Aleksandrowa, doskonale pamiętająca wtorkową wiktorię, do końca się nie poddała. Kolejny set? Fenomenalny. Niedawna finalistka US Open przegrała sromotnie, 1:6. Identyczny wynik tablica wyników wskazywała również w ostatniej części starcia, dzięki czemu imponujący marsz Rosjanki w Dosze ku upragnionemu tytułowi trwa dalej. Co warte zaznaczenia, reprezentantka USA była ostatnią rozstawioną uczestniczką turnieju spoza pary Igi Świątek. W półfinale 30-latka zmierzy się z Amandą Anisimową lub Martą Kostiuk.