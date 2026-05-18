Dwusetowe starcie Klimovicovej na Stade Roland Garros. Awans rozstawionej

Trzy Polki w głównej drabince i trzy w kwalifikacjach - taki jest obecnie stan kobiecego tenisa. Każda z tych trzech tenisistek z drugiej setki rankingu - Maja Chwalińska, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa - mają w planach awans do TOP 100 na świecie, co dałoby miejsce w Wielkich Szlemach bez konieczności gry w kwalifikacjach. Jeszcze niedawno najbliżej tego była właśnie była reprezentantka Czech, która od jesieni 2024 roku reprezentuje Polskę.

A teraz łatwiejszą drogę ma Maja Chwalińska - rozstawiona w tych kwalifikacjach z numerem ósmym. Tak ona, jak i Katarzyna Kawa, wygrały w kwietniu turnieje rangi 125, dzięki temu udało się wskoczyć na miejsca dające uprzywilejowane pozycje w Paryżu. Kawa bowiem też została rozstawiona, choć w finale kwalifikacji może czekać ją starcie z zawodniczką z wyższej pozycji.

Klimovicova zaś po bardzo udanym Australian Open - przeszła kwalifikacje, dotarła do drugiej rundy w głównej części Szlema - w kwietniu była zaś "tylko" w półfinale turnieju 125 w Oeiras. A że od stycznia miała raczej słabsze wyniki, stąd i nieco trudniejsza rywalka. Młodsza o kilka miesięcy Lola Radivojević z Serbii, rozstawiona w drabince jako ostatnia, z numerem 32.

Zeszłej jesieni Serbka świetnie spisywała się w mocniejszych rangą turniejach ITF, ale też w tych WTA 125 (finały w Cosenzy i na Majorce). Tyle że gdy miała tę formę, w Les Franqueses del Vallès w Katalonii zmierzyła się właśnie z Klimovicovą. Stawką był finał, Polka przegrywała już 3:6, w tie-breaku drugiego seta było 5-2 dla Serbki. A jednak to niemal trzygodzinne starcie wygrała Klimovicova.

Na podobny scenariusz długo wskazywało dzisiejsze spotkanie na korcie numer 9. A przynajmniej na tę jego pierwszą część.

Roland Garros. Linda Klimovicova kontra Lola Radivojević. Stawką awans do drugiej rundy kwalifikacji

21-letnia zawodniczka z Bielska-Białej od początku była w defensywie, już w pierwszym gemie musiała bronić się przed breakiem. Co udało się wtedy, nie powiodło się w piątym gemie. Mimo że po dobrych pierwszych serwisach Linda miała 40-15. Zbyt pasywna gra przez środek za chwilę się zemściła, Serbka rozrzucała akcje do forhendowej strony Klimovicovej. I to dało jej przełamanie, które za chwilę potwierdziła w swoim gemie serwisowym.

Linda Klimovicova

21-letnia zawodniczka rodem z Ołomuńca znalazła się w sporych opałach. Nie chodziło tylko o to, że przegrywała 2:4. Bardziej bolał fakt, że nie nie potrafiła zmusić rywalki do biegania. Radivojević, mając sporo czasu, kontrolowała więc sytuację.

Drugie przełamanie w tym secie ostatecznie go zakończyło - po 39 minutach Klimovicova przegrała 3:6.

Podobnie było w ich poprzedniej potyczce siedem miesięcy temu w Katalonii, Radivojević też wygrała pierwszą partię 6:3. A później Linda odwróciła przebieg tego starcia. Tym razem to jednak młodsza z zawodniczek lepiej zaczęła też drugą partię, znów przełamała Klimovicovą, miała już 2:0.

I dopiero wtedy podopieczna trenerów Tomasza Iwańskiego i Mieczysława Bogusławskiego mogła czuć satysfakcję. Zdołała przełamać rywalkę, wygrała też kolejnego gema, "wróciła" do meczu.

Tyle że ten stan nie trwał długo. Znów pojawiły się "bezpieczne" uderzenia prosto na forhend Serbki, a ta stopniowo budowała sobie w akcjach przewagę. I po raz kolejny przełamała Polkę, wykorzystując jej niecelny forhend wzdłuż linii. Było więc 2:4.

Sytuacja zaczęła wyglądać bardzo źle, Radivojević miała piłkę na 5:2, przy swoim serwisie. Jeszcze raz Klimovicova rzuciła się w pogoń, jej forhend zaczął dobrze pracować. Wyrwała Serbce tego gema, za chwilę wyrównała na 4:4. I gdy czekaliśmy na pogoń taką jak w Katalonii, wszystko się załamało. Radivojević wygrała gema, za chwilę miała trzy meczbole, po podwójnym błędzie Lindy. Wykorzystała drugą, zawodniczka rozstawiona z numerem 32 uniosła ręce w górę.

Awansowała zasłużenie, miały z Klimovicovą podobną liczbę niewymuszonych błędów. Ale w winnerach była przepaść - 24:5 na korzyść Serbki. Stąd jej zwycięstwo 6:3, 6:4.

Lola Radivojević

Linda Klimovicova

