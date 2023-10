Czeszka weszła w spotkanie najgorzej jak tylko mogła - została przełamana już w pierwszym gemie. Udało jej się odrobić straty na 3:3, ale po chwili znowu została przełamana. Samsonowa miała dwa setbole po stronie returnu, ale wykorzystała dopiero tego trzeciego , którego miała we "własnych rękach".

China Open 2023. Petra Kvitova poza turniejem. Iga Świątek mogła ją spotkać dopiero w finale

W drugiej odsłonie Kvitova znowu na "dzień dobry" straciła podanie, ale błyskawicznie się odłamała. Konfrontacja na korcie w Pekinie stała się zacięta. Rosjanka miała trzy szanse na "breaka" na 4:3, ale dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu (2011 i 2014) zachowała zimną krew. Zawodniczki nie dawały za wygraną, dochodząc do stanu 5:5. Od tamtego momentu Czeszka wygrała jednak tylko jeden punkt z ośmiu. Została przełamana do zera, a następnie nie potrafiła zdziałać zbyt wiele przy serwisie oponentki, co przesądziło o awansie.