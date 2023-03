Dwukrotna mistrzyni za burtą. Pobita przez... 76. rakietę świata

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Wiktoria Azarenka za burtą

Jak miało się okazać, 26-latka z Ołomuńca poszła za ciosem. Otwarcie meczu było wręcz zdumiewające: szybko przełamała rywalkę i prowadziła już 3:0, a potem - 4:1 . Doświadczona rywalka wzięła się jednak do pracy i zdołała odrobić straty, doprowadzając do tie-breaku. Ten był zaskakująco jednostronny i zakończył się wygraną Muchovej aż 7-1. Kolejna niespodzianka wisiała w powietrzu.

Karolina Muchova gra dalej

Drugi set już tak zacięty nie był. Zaczął się ponownie od przełamania serwisu Azarenki i choć ponownie zdołała ona wyrównać (przy stanie 3:3), kolejne trzy gemy należały do młodszej rywalki. To ona awansowała więc do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Martiną Trevisan. Muchova aktualnie notowana jest w rankingu na 76. pozycji, jednak już wiadomo, że dzięki dobrej grze przesunie się wyżej - co najmniej w okolice 65. lokaty.