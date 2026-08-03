Dwudniowa walka pogromczyni Świątek o tytuł. 6:0 na koniec meczu z "jedynką"

Alexandra Eala tak naprawdę światu przedstawiła się nieco ponad rok temu. Filipinka na amerykańskiej ziemi - w Miami mierzyła się z Igą Świątek. Tamten mecz z marca 2025 roku przez długi czas był dla 21-latki prawdziwą wizytówką. Ostatecznie w półfinale Eala przegrała z Jessicą Pegulą.

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Nieco ponad rok później 21-latka znów stanęła w szranki z Igą Świątek, ale tym razem w pozycji zawodniczki rozstawionej z numerem 29. Faworytką była rzecz jasna obrończyni tytułu w Londynie. Iga nie wykorzystała jednak swoich szans w tie-breaku pierwszej partii ostatecznie przegrała 0:2.

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Od tego momentu nasza gwiazda pozostaje poza grą. Z kolei Eala w ramach przygotowań do US Open zdecydowała się wystartować w imprezie rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Tam spisywała się bardzo dobrze. Filipinka awansowała do finału turnieju, gdzie mierzyła się z pogromczynią Magdaleny Fręch - Jessicą Pegulą.

Pierwsza część tego finału została rozegrana w niedzielę. Spotkanie musiało zostać jednak przerwane z powodu opadów deszczu przy stanie 6:4, 1:2 dla Peguli. Wznowienie meczu zaplanowano na poniedziałek. Pierwszą piłkę kibice zgromadzeni na trybunach obiektu w Waszyngtonie zobaczyli chwilę po godzinie 18 czasu polskiego.

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Druga część tego meczu wyglądała bardzo podobnie do tej pierwszej. Nie było wyraźnej dominatorki, obie panie dość swobodnie wygrywały swoje gemy serwisowe. Tym razem jednak Pegula nie wygrała dziewiątego gema, jak to miało miejsce w niedzielny wieczór czasu polskiego.

Tym razem to Eala w kluczowym momencie była najbardziej skuteczna. Filipinka wspierana przez rzeszę swoich fanów przełamała Pegulę na 6:4, doprowadzając do seta trzeciego - decydującego o tytule. 21-latka w trzecią partię weszła wykorzystując momentum z końcówki drugiego seta.

Filipinka już przy pierwszej okazji przełamała przeciwniczkę, wychodząc na prowadzenie 2:0. W kolejnym gemie było gorąco, ale Eala wybroniła się z małych kłopotów i doprowadziła do wyniku 3:0. Agresywna gra Filipinki dawała jej oczekiwane efekty w każdym kolejnym punkcie. Ostatecznie wygrała trzecią partię 6:0. Co za tym idzie z Waszyngtonu wyjedzie z tytułem.

Alexandra Eala rywalizowała z Jessicą Pegulą o finał WTA 1000 w Miami AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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