Dwudniowa walka Majchrzaka na nic. Koniec marzeń. Nie będzie walki o tytuł

Kamil Majchrzak w poprzednim sezonie właśnie po Roland Garros wykonał znaczący krok do góry rankingu ATP. Polak w okresie gry na trawie spisał się na tyle dobrze, że awansował znacznie w tenisowej hierarchii. Szczególnie Wimbledon był w tym kontekście bardzo znaczący.

W Londynie Majchrzak dotarł bowiem do 1/16 finału. W tym roku w Wimbledonie na barkach 30-latka ciążyć będzie pewna znacząca presja. Aby ją zmniejszyć Polak musi osiągnąć dobre wyniki przed samym Wimbledonem. Pierwszym krokiem ku temu jest występ w Challengerze w Birmingham.

Majchrzak przystąpił do niego rozstawiony z numerem drugim. Awansował już do półfinału. W tym po drugiej stronie siatki stał 134. tenisista świata - Otto Virtanen. Faworytem tej sobotnie rywalizacji był oczywiście Polak. Trudno było jednak spodziewać się, że będzie to dla Majchrzaka "spacerek".

Pierwsza partia układała się naprawdę dobrze dla naszego tenisisty. Majchrzak bardzo swobodnie wygrywał swoje gemy serwisowe. Miał jedną szansę na przełamanie przeciwnika na 4:2, ale jej nie wykorzystał. Przy prowadzeniu 5:4 Majchrzaka nad kortem rozpadał się deszcz i tenisiści zostali zmuszeni do przerwy od gry.

Z racji na pogodę oraz niedostępność sztucznego oświetlenia po godzinie 21:00 zapadła decyzja o przełożeniu dalszej części meczu na niedzielny poranek.

Majchrzak wrócił do gry. Od razu taki "cios"

Zawodnicy grę rozpoczęli nieco po 12. Polski tenisista niemal od razu doprowadził do break pointa i piłki setowej, lecz niestety jej nie wykorzystał. Gra była bardzo zacięta, co poskutkowało doprowadzeniem do tie-breaka. W nim Majchrzak przegrywał już 0:3, lecz po chwili prowadził 5:3. Ostatecznie jednak uległ Finowi 6:8 i przegrał pierwszego seta.

Druga partia rozpoczęła się bardzo podobnie do pierwszej. Panowie utrzymywali swój serwis i grali gem za gem. Do przełomu mogło dojść w czwartym gemie, gdy zagrywał Majchrzak. Polak przegrywał już 0:30, lecz całe szczęście obronił swoje podanie. Fin jednak nie pozostawał dłużny i również wykorzystywał atut własnego serwisu (było 4:3).

Gra była dalej bardzo zacięta. Po niespełna godzinie gry w niedzielę tablica wyników w drugim secie pokazywała 5:5. Ostatniej okazji do przełamania nie wykorzystał Majchrzak, przez co zagrywał on jedynie, by doprowadzić do tie-breaka. I tak się stało. W nim lepiej zaczął 30-latek, bowiem od razu przełamał rywala. Po kilku chwilach było po 5. Nasz reprezentant doprowadził nawet do piłki setowej. Virtanen dwukrotnie pomylił się na zagrywce, co spowodowało wyrównanie.

Kapitalna walka w Birmingham. Polak jednak

Trzecia i zarazem ostatnia partia zaczęła się nie po myśli Polaka. Po niezwykle długim gemie został przełamany, a następnie na 2:0 prowadzenie podwyższył rywal. Wydawało się, że to jednak tylko zmotywowało naszego gracza, który od razu "rzucił się" w pogoń za wynikiem. Wygrał aż trzy gemy z rzędu, dzięki czemu prowadził 3:2.

Potem gra wróciła do normy i była bardzo zacięta (4:4 w trzecim secie). Zarówno Virtanen, jak i Majchrzak skutecznie zagrywali, przez co żaden z nich nie mógł wywalczyć sobie przewagi. Mimo wszystko w lepszej sytuacji był Polak, gdyż prowadził 6:5. W ten sposób od upragnionego finału dzieliło go tylko albo i aż... przełamanie rywala. To się niestety nie udało. O awansie decydował tie-break.

Znacznie lepiej rozpoczął go nasz zawodnik, bowiem po kilku akcjach prowadził 4:1. Fin nie zamierzał się poddać i po kapitalnej wymianie doprowadził do remisu (5:5). Do tego dorzucił niezły serwis, dzięki czemu wywalczył sobie piłkę meczową. Na całe szczęście Polak zdołał ją obronić, a po kilku sekundach mógł rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Tak się nie stało. Finalnie to Otto Virtanen wygrał tie-breaka 9:7, a cały mecz 7:6(6), 6:7(5), 7:6(7), dzięki czemu zagra w wielkim finale turnieju w Birmingham.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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