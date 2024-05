Dwie porażki ze Świątek, teraz zagrała z Linette. Długa przerwa i totalna dominacja

W Paryżu już czuć emocje związane z wielkoszlemowym Roland Garros, ale niemniej ciekawie jest w Strasburgu, tuż przy granicy z Niemcami. To właśnie w tej lokalizacji odbywa się turniej rangi WTA 500. W czwartkowym ćwierćfinale Magda Linette rywalizowała z Madison Keys. W pewnym momencie pojedynek został przerwany na pięć godzin, ale nie przeszkodziło to Amerykance w pewnej wygranej. Finalistka US Open 2017 triumfowała 6:1, 6:3 i zameldowała się w półfinale imprezy.