W cieniu decydujących zmagań na Wimbledonie dokonał się zaskakujący koniec kariery tenisistki, która na szczyt nigdy nie weszła. Za to znanej, cenionej, która w 22 sezonach profesjonalnej rywalizacji rozegrała na korcie ponad 1000 singlowych spotkań, a ponad 600 z nich wygrała. Było wśród nich kilkanaście starć z reprezentantkami Polski.

Mowa o Nurii Parizas Diaz - niespełna 35-letniej Hiszpance, która urodziny świętować będzie za kilka dni, już poza kortem. Mimo że jeszcze na początku lipca grała w turnieju ITF w Niemczech ze znaną Argentynką Julią Rierą.

Ten koniec miał pierwotnie nastąpić latem 2015 roku, gdy w zawodach w Imoli doznała kontuzji w potyczce z Ludmyłą Kiczenok. Lekarze orzekli, że stan barku nie pozwala na powrót do zawodowego sportu, nawet po operacji. Nuria zaś wróciła, zaczęła wszystko od nowa.

W lutym 2018 roku była już na początku piątej setki rankingu, to wtedy zagrała z Igą Świątek w małym turnieju w Szarm el-Szejk. Byłą rozstawiona z "2", Iga dopiero zaczynała zawodowe zmagania. Hiszpanka triumfowała w pierwszym secie 6:2, dwa kolejne wygrała niespełna 17-letnia wtedy Polka.

Do TOP 200 Parrizas Diaz przedostała się dopiero na początku 2021 roku, w sierpniu była już w setce. Duży wpływ na to miały też zwycięstwa z Polkami: Magdaleną Fręch (w Gdyni), Urszulą Radwańską (w Pradze) i Katarzyną Kawą (w Landisville).

Nuria Parrizas Diaz Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

To wtedy wygrała dwa pierwsze turnieje rangi 125, później dołożyła dwa kolejne. Ostatni zaś - 13 miesięcy temu w Walencji. W trakcie US Open, w meczu z Poliną Kudiermietową, uszkodziła kostkę. I już do głównego cyklu WTA nie wróciła.

Wznowiła rywalizację w styczniu w Australii, w lutym przegrała 1:6, 1:6 w Porto z Mają Chwalińską, w marcu uległą zaś 3:6, 2:6 w Mariborze Lindzie Klimovicovej. A na koniec zagrała dwa mecze z Giną Feistel, w różnych częściach świata - na Florydzie i w Gdańsku. Też je przegrała.

Zaskakująca decyzja po turnieju w Niemczech. Nuria Parrizas-Diaz zakończyła karierę

Nagły koniec kariery, tuż po występie w Stuttgarcie-Vaihingen an der Enz był sporym zaskoczeniem. "Dziś zamykam najważniejszy etap mojego życia: kończę karierę w tenisie" - napisała Hiszpanka na Instagramie.

"Ten sport zmienił moje życie. Wiele osób zna część mojej historii, ale niewiele z nich wie, co musiałem przejść, aby dotrzeć do tego momentu. Były bardzo trudne chwile, wiele poświęcenia".

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W przeciwieństwie do wielu żegnających się z tourem zawodniczek, ona nie dziękowała wszystkim dookoła.

Rozwinąłam się sama. I nauczyłam się, że mogę dumna zmierzać do przodu. To nie był łatwa droga, i szczerze mówiąc, chciałabym powiedzieć, że w pewnym momencie otrzymałam pomoc. A tak nie było. Nawet kiedy najbardziej jej potrzebowałam, podczas mojej kontuzji. Nikt mi nic nie dał.

Największym sukcesem Hiszpanki była dwukrotnie trzecia runda Australian Open, w 2023 roku pokonała w Melbourne 14. wtedy rakietę świata Beatriz Haddad Maię.

Nuria Parrizas-Diaz AFP





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