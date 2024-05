Dwie godziny walki, udany rewanż Magdaleny Fręch na Amerykance. Polka kontra Coco Gauff

We wtorek rozpoczął się turniej WTA 1000 w Rzymie. Już pierwszego dnia imprezy zobaczyliśmy w akcji Magdalenę Fręch. Rywalką naszej tenisistki była Ashlyn Krueger, obchodząca tego dnia 20. urodziny. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę 7:6(2), 6:3 i awansowała do drugiej rundy zmagań, gdzie zmierzy się z Coco Gauff. Dla zawodniczki klubu KS Górnik Bytom będzie to okazja do rewanżu za porażkę podczas tegorocznego Australian Open. Pojedynek zaplanowano na czwartek.