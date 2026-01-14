Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwa zwycięstwa Linette w 7 godzin. Medalistka igrzysk też ograna. Polka już w ćwierćfinale

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Środa okazała się pracowitym dniem dla Magdy Linette. Nasza reprezentantka musiała nadrabiać braki spowodowane wczorajszymi opadami deszczu. Po tym, jak Polka pokonała Oksanę Sielechmietjewą, kilka godzin później wróciła na kort w Hobart, by walczyć o awans do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 250. Jej przeciwniczką okazała się wicemistrzyni olimpijska z Paryża w mikście - Xinyu Wang. Po początkowym pogromie 6:1, później Chinka doszła do głosu. Mimo to triumfowała Poznanianka.

Kobieta w sportowym stroju, z daszkiem na głowie, zaciśniętą pięścią podkreślającą emocje, stoi na tle rozmytego widza podczas zawodów sportowych.
Magda Linette rywalizuje podczas turnieju WTA 250 w HobartIMAGO/NEWSPIX.PLAFP

Magda Linette miała rozpocząć swój udział w turnieju WTA 250 w Hobart już we wtorek. Na przeszkodzie stanęły jednak niekorzystne warunki pogodowe. Opady deszczu zmusiły organizatorów do przełożenia spotkania Poznanianki z Oksaną Sielechmietjewą na kolejny dzień. Pojedynek z Rosjanką rozegrano w dzisiejszą noc, tuż po godz. 3:00 czasu polskiego. Panie zafundowały mecz pełen zwrotów akcji. Ostatecznie to rozstawiona z "8" zawodniczka zameldowała się w drugiej rundzie, wygrywając 6:3, 1:6, 6:1.

Zobacz również:

Maja Chwalińska walczy w eliminacjach Australian Open 2026
Australian Open

159 minut walki Chwalińskiej w Melbourne. Turniejowa "10" pokonana przez Polkę

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Po kilku godzinach przerwy 33-latka powróciła na arenę - tym razem, by walczyć o ćwierćfinał zmagań na terenie Tasmanii. Tam czekała ją rywalizacja z będącą w dobrej formie w ostatnim czasie Xinyu Wang. Chinka, która zdobyła srebrny medal w mikście podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, pod koniec grudnia wygrała pokazowe starcie z Igą Świątek, prezentując naprawdę dobrą grę. Sezon także rozpoczęła nieźle - od dotarcia do finału WTA 250 w Auckland. Przegrała dopiero z turniejową "1" - Eliną Switoliną. W związku z tym to tenisistka pochodząca z Azji była faworytką dzisiejszej rywalizacji.

    Zobacz również:

    Linda Klimovicova, Melbourne 2026
    Australian Open

    Było 3:5 i 0-30 w drugim secie. Wielki powrót Polki w Australian Open

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      WTA Hobart: Magda Linette kontra Xinyu Wang w drugiej rundzie

      Starcie rozpoczęło się od serwisu Linette. Rywalka weszła w spotkanie ofensywnie usposobiona, po kilku udanych akcjach miała dwa break pointy z rzędu. Od stanu 15-40 obserwowaliśmy jednak sporo błędów po stronie Wang, przede wszystkim na returnie. Ostatecznie Magda utrzymała swoje podanie. Po zmianie stron Chinka prowadziła 30-0, ale potem punkty wędrowały wyłącznie na konto Poznanianki. Po kolejnej pomyłce Xinyu zrobiło się 2:0 dla naszej reprezentantki.

      W trzecim gemie 33-latka popełniła prosty błąd przy otwartym korcie, dzięki czemu zawodniczka z Azji otrzymała piłkę na powrotne przełamanie. Wicemistrzyni olimpijska znów zareturnowała w siatkę, choć tym razem wynikało to z bardzo dobrego, głębokiego drugiego podania Linette. Także kolejne minuty przebiegały idealnie z perspektywy Magdy. W trakcie piątego rozdania Chinka walczyła o to, by w końcu zaistnieć na tablicy wyników. Panie toczyły długą walkę, Wang miała kilka break pointów. To jednak nadal nie wystarczyło do tego, by Xinyu zdobyła gema. 24-latka doczekała się premierowej zdobyczy dopiero przy stanie 5:0 dla Polki. Na więcej Poznanianka nie pozwoliła. Ostateczny wynik seta brzmiał 6:1.

      Zobacz również:

      Dawid Celt oraz Iga Świątek
      Tenis

      Rozstrzygnęła się przyszłość Dawida Celta. Pod ręką była umowa na dwa lata

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Początek drugiej części spotkania był jakby kontynuacją tego, co działo się w pierwszej odsłonie. Linette grała solidnie, a Wang nadal nie mogła złapać dobrego rytmu. Po tym, jak Chinka wypuściła z rąk prowadzenie 30-0 przy swoim podaniu, szybko zrobiło się 3:0 dla Magdy z podwójnym przełamaniem. Wtedy nasza reprezentantka niespodziewanie dopuściła przeciwniczkę do głosu. Xinyu odrobiła jednego breaka, potem utrzymała swoje podanie i nabrała wiatru w żagle. Z kolei po stronie Poznanianki obserwowaliśmy coraz więcej objawów frustracji. Pojedynek zaczął się wymykać 33-latce spod kontroli. Po siódmym rozdaniu to Wang znajdowała się już na prowadzeniu, dzięki zdobyciu czwartego "oczka" z rzędu.

        Linette przerwała niekorzystną passę dopiero w ósmym gemie. Wciąż to jednak Chinka mogła nadawać ton rywalizacji, gdyż serwowała jako pierwsza. I w trakcie dziesiątego rozdania zrobiło się niebezpiecznie z perspektywy Poznanianki. Wang znalazła się o dwie piłki od doprowadzenia do trzeciej partii. Miała 30-15, potem 40-40. Ostatecznie Magda wyszła jednak z opresji i doprowadziła do remisu. To na nowo dodało otuchy naszej reprezentantce. Po chwili sama wypracowała sobie dwa break pointy. Pierwszej szansy nie udało się wykorzystać, ale przy drugiej wymusiła już błąd na Xinyu.

        Dzięki temu Polka powróciła na prowadzenie w drugiej odsłonie i przy stanie 6:5 serwowała po awans do ćwierćfinału WTA 250 w Hobart. Dwunastego gema rozpoczęła od asa serwisowego. Linette wykorzystała drugiego meczbola i pokonała wicemistrzynię olimpijską z Paryża 6:1, 7:5. Dzięki dwóm zwycięstwom w trakcie kilku godzin zameldowała się w najlepszej "8". Jutro powalczy o miejsce w półfinale z Ivą Jović.

        Zobacz również:

        Iga Świątek przegrała z Flavio Cobollim w "papier, kamień, nożyce". A później wygrała akcję
        Iga Świątek

        Świątek ruszyła do walki o milion dolarów. Kobieta z mężczyzną w finale

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztukaPolsat Sport
        Magda Linette
        Magda LinetteFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Xinyu Wang
        Xinyu WangHU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP
        Iva Jović
        Iva JovićMike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja