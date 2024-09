Dwa wygrane turnieje, a teraz 11. zwycięstwo z rzędu. Polka nie zwalnia tempa

Wygrać 11 meczów z rzędu na jakimkolwiek poziomie - to jest sztuka. Taką serię miała w tym roku w tych najważniejszych rozgrywkach Iga Świątek , miała też nieco niżej Maja Chwalińska . A później jeszcze Daria Kuczer, w mniejszych turniejach ITF W35 i ITF W15 .

Z Igą Świątek łączy ją to, że razem walczyły choćby w wielkoszlemowych turniejach. W juniorskim US Open w 2016 roku 15-letnia wtedy zawodniczka z Raszyna odpadła w drugiej rudzie. Podobnie jak i dwa lata starsza od niej Daria Kuczer. Dziś Świątek jest największą gwiazdą w tym sporcie, Kuczer kilka lat temu wybrała studia w USA i tamtejsze zmagania akademickie. Mniej więcej rok temu wróciła do gry w europejskich zawodach ITF i krok po kroku pnie się w górę rankingu.