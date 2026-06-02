Dwa słowa. Tak Sabalenka nazwała Chwalińską. Klasy nie kupisz

Piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu trwa w najlepsze. Polka awansowała do najlepszej ósemki turnieju. W poniedziałkowe popołudnie 24-latka nie miała większych problemów, żeby pokonać Diane Parry. Oddała rywalce zaledwie pięć gemów i triumfowała 6:3, 6:2.

Dzięki znakomitej postawie Chwalińskiej polskim kibicom łatwiej przetrawić wczesne odpadnięcie z turnieju Igi Świątek. Przez lata Raszynianka zapewniała fanom ogromne emocje na Roland Garros, a teraz w jej buty z powodzeniem weszła Chwalińska, której przygoda z rywalizacją w Paryżu wcale nie musi skończyć się na ćwierćfinale.

Sabalenka reaguje na popisy Chwalińskiej. Poszło w świat

Znakomita postawa Polki coraz szerzej komentowana jest nie tylko w polskich mediach. Więcej uwagi Chwalińskiej zaczyna poświęcać się także za granicą, a uwagę na tenisistkę z Dąbrowy Górniczej zaczynają też zwracać najlepsze zawodniczki w światowym rankingu. Obojętnie obok jej wyników nie przeszła chociażby Aryna Sabalenka.

Po tym jak wygrała w 1/8 finału z Naomi Osaką, Białorusinka odniosła się do znakomitej postawy Polki na konferencji prasowej. Pewne jest jedno - zapamiętamy na długo, co powiedziała o Chwalińskiej, a zwłaszcza dwa słowa, którymi nazwała 24-latkę.

- Oglądałam kilka jej meczów podczas turnieju, a przypadkiem widziałam też jej trening. Korty ziemne idealnie pasują do jej tenisa. Porusza się bardzo sprawnie, często zmienia rytm i jest jedną z tych zawodniczek, która inteligentnie podchodzi do taktyki - podkreśliła Sabalenka, cytowana przez serwis puntodebreak.com.

- Bardzo dobrze też broni, a na takiej nawierzchni jest to szczególnie ważne i widoczne. Jest też prawdziwą wojowniczką. Pokazała to zwłaszcza w ostatnim meczu z Francuzką, bo nigdy nie gra się łatwo przeciwko gospodarzom. Zaprezentowała fantastyczny tenis i szczerze mówiąc ma potencjał, by w przyszłości stać się czołową zawodniczką na świecie - dodała Białorusinka.

W ćwierćfinale rywalką Mai Chwalińskiej będzie Rosjanka Anna Kalinska. Mecz odbędzie się w środę 3 czerwca. Godzina pojedynku nie jest jeszcze znana.

Aryna Sabalenka AFP





Bułgaria - Czarnogóra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport