Dwa sezony bez polskiej licencji. PZT reaguje na decyzję tenisistek. Już grają dla USA

W poniedziałek WTA oficjalnie na swojej stronie internetowej zmieniła przynależność narodową trzech zawodniczek: Rosjanka Maria Timofiejewa będzie reprezentowała Uzbekistan, a siostry Olivia i Karolina Lincer - Stany Zjednoczone.

Ta pierwsza grała z amerykańskim paszportem do wiosny 2022 roku - tam się urodziła. Jej rodzice wyemigrowali z Polski pod koniec lat 90., Maciej Lincer założył profesjonalną akademię tenisową na wschodnim wybrzeżu. To tam czasem przebywały siostry Radwańskie, przygotowujące się do turniejów w USA.

Niespełna 21-letnia Olivia Lincer profesjonalne starty zaczęła wiosną 2021 roku, w poprzednim sezonie wygrała dwa turnieje w Santo Domingo - rangi W15 i W35. Ten sezon na razie przełomowy nie jest, w styczniu w jednych zawodach dotarła do ćwierćfinału, od lipca wygrała jedno singlowe spotkanie z sześciu. Grała za to w deblu ze znanymi zawodniczkami: Eugenie Bouchard (w Newport Beach), ostatnio w kilku turniejach z Olivią Gadecki, mistrzynią AO 2025 w mikście. Dziś znów wyjdą na kort, w Tyler w Teksasie.

Siostry Lincer już nie będą grać dla Polski. Prezes PZT odpowiada na zarzuty

W niedzielę portal Polski-Tenis.pl poinformował, że obie zawodniczki - starsza Olivia i jej młodsza siostra Karolina, nie będą już występowały pod polską flagą. A wracają pod skrzydła amerykańskie. Dla portalu wypowiedział się ich tata Maciej, który zarzucił Polskiemu Związkowi Tenisowemu brak zainteresowania jego córkami.

- Próbuję dzieci wychowywać tak, aby rozumiały, że zawsze jest inne miejsce od tego, w którym nikt cię nie zauważa i nie rozumie twojej wartości. Trzeba zmieniać otoczenie, aby być wśród tych którzy cię doceniają i wspierają. Polska w tym momencie takim miejscem nie jest - mówił. I wymienił nazwę PZT w kontekście braku zainteresowania.

W poniedziałek wieczorem oświadczenie prezesa PZT Dariusza Łukaszewskiego przysłał do Interii rzecznik prasowy związku Tomasz Dobiecki. Szef federacji postanowił odnieść się do zarzutów, które uderzają w jego organizację.

Łukaszewski zaznaczył, że rozmowy dotyczące reprezentowania naszego kraju dotyczyły tylko starszej z sióstr - Olivii. Młodsza Karolina dopiero w tym roku skończyła 17 lat, od stycznia nie wystąpiła w zawodach ITF. W stanowisku prezesa PZT Dariusza Łukaszewskiego możemy przeczytać, że Olivia Lincer w 2022 roku dostała dofinansowanie od PZT na start w juniorskim Wimbledonie, w tym samym roku związek dofinansował też jej występ w mistrzostwach Europy do lat 18 w Szwajcarii.

"W 2023 roku ze strony federacji została złożona propozycja porozumienia z Programu Indywidualnego Wsparcia na poziomie 60 tysięcy złotych dla starszej z sióstr (Olivii). Nie została ona jednak przyjęta i podpisana ze względu na "zbyt dużą ilość dokumentów i brak chęci ich rozliczania" - napisał prezes Łukaszewski. I zaznaczył, że każdy zawodnik - z uwagi na ogólnokrajowe przepisy finansowe - "jest zobowiązany do rozliczania poniesionych kosztów".

Olivia Lincer Jacek Herok Newspix.pl

Szef PZT wskazał też, że Olivia Lincer w 2023 roku dostała dziką kartę do WTA 125 w Kozerkach (przegrała w pierwszej rundzie z Emilianą Arango).

"Olivia Lincer nie wykupiła polskiej licencji zawodniczej ani w roku 2023 ani w roku 2025 (koszt 130 zł rocznie), gdyż ojciec nie widział takiej potrzeby. Licencja została wykupiona tylko w 2024 roku, z celem zagrania w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w Kozerkach w dniach 13-21.07.2024 roku. (...) Dziewczyny zagrały w tym turnieju, bo pytały się o możliwość uzyskania dzikiej karty do turnieju WTA 125. Otrzymały w dniu 17.06.2024 roku informację od Prezesa Łukaszewskiego, że WC do WTA 125 otrzymuje mistrzyni i wicemistrzyni Polski" - czytamy w oświadczeniu PZT.

Ostatecznie w Kozerkach w WTA 125 wystąpiła z dziką kartą, choć przegrała krajowe mistrzostwa w półfinale. Uległa w pierwszej rundzie Kolumbijce Emilianie Arango, tegorocznej rywalce Igi Świątek z US Open.

Wcześniej starsza z sióstr wystąpiła w kwalifikacjach WTA 250 w Warszawie. Olivia przegrała jednak swoje pierwsze spotkanie z Ankitą Rainą z Indii.

Łukaszewski zaznaczył również, że do zawodniczki przesłany został imienny voucher na kwotę 10 tys. zł do wykorzystania na użytkowanie infrastruktury sportowej w ośrodku w Kozerkach między połową września 2024 i połową kwietnia 2025 roku. PZT nie otrzymał odpowiedzi.

"Wskazujemy, że Pan Maciej Lincer posiada swoją Akademię Tenisa w USA i rozumiemy, że być może wsparcie oferowane przez PZT nie było i nie jest satysfakcjonujące. Równocześnie życzymy wszystkiego dobrego obu zawodniczkom" - kończy swoje oświadczenie Dariusz Łukaszewski.

Prezes PZT Dariusz Łukaszewski (z lewej) i minister sportu Jakub Rutnicki Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Karen Khachanov - Tallon Griekspoor. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport