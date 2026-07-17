Dwa sety ze Świątek wystarczyły. Triumf przed mistrzynią Wimbledonu

Mimo słabszej formy w najczarniejszych scenariuszach raczej nie przewidywaliśmy, że Iga Świątek odpadnie z Wimbledonu już w 3. rundzie mierząc się z notowaną dużo niżej Alexandrą Ealą. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla Raszynianki, a także polskich kibiców.

Wimbledon pełen niespodzianek. Szybkie odpadnięcie Igi Świątek

Filipinka pokonała Świątek 7:6(9), 6:2 i już wtedy jasne było, że 25-latka zanotuje spory spadek w rankingu WTA. Iga spadła aż na 8. miejsce, a w grę wchodzi także w najbliższym czasie wypadnięcie poza TOP 10. Eala natomiast poległa już w kolejnej rundzie. Lepsza okazała się Jasmine Paolini.

Do finału Wimbledonu dotarły dwie Czeszki - Linda Noskova i Karolina Muchova. Ostatecznie triumf przypadł w udziale młodszej z tenisistek. Jakiś czas po historycznym finale ukazał się zaskakujący komunikat WTA, którego bohaterką była pogromczyni Igi Świątek.

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Wynika z niego, że dwa sety wygrane z Polką wystarczyły, aby Filipinka została wybrana "Gwiazdą cyklu" na kortach trawiastych. W głosowaniu online wyprzedziła ona mistrzynię Wimbledonu - Lindę Noskovą i finalistkę Karolinę Muchovą. A jej przewaga była wręcz kolosalna.

Eala zgarnęła aż 89 procent głosów. 7 zyskała Noskova, a tylko 3 uzyskała jej rodaczka. Kibice w komentarzach wyrażali zaskoczenie z takiego obrotu spraw.

Werble, prosimy... Alex Eala jest największą gwiazdą tegorocznego sezonu na trawie!

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"Co? Przecież Nosková dosłownie przed chwilą wygrała turniej wielkoszlemowy!"; "To absurd. Nosková i Muchová były najbardziej utytułowanymi zawodniczkami sezonu na kortach trawiastych. Po triumfie w Wimbledonie Nosková jest bezdyskusyjną gwiazdą tego sezonu. Eala może i ma ogromne grono fanów, ale to szalone, jak często WTA ją promuje" - było to tylko kilka z komentarzy oburzonych kibiców.

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Sezon na trawie Eala zaczęła znakomicie - od wygranej w Challengerze w Birmingham. Później jej występy nie wyglądały jednak już tak imponująco. W Londynie odpadła już w 1/8 finału, a w Berlinie poległa w półfinale z Noskovą.

Kompletną porażką okazał się dla niej turniej Bad Homburg, z którym pożegnała się już w 1. rundzie. Pokonała ją wówczas Elise Mertens 6:3. 6:3. Nic więc dziwnego, że fani poddają pod wątpliwość wynik głosowania, zwłaszacza że wspomniana Noskova poza triumfem na Wimbledonie może pochwalić się tytułem wywalczonym w Berlinie.

Alexandra Eala ADRIAN DENNIS AFP

Alexandra Eala Henry Nicholls AFP





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