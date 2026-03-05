Dwa sety u Linette. 79 minut walki w Indian Wells. Dramat w dziewiątym gemie

!criticalCSS &&

Na inaugurację tegorocznego "tysięcznika" w Indian Wells Magda Linette zmierzyła się z Ashlyn Krueger. W pierwszym secie Amerykanka była zawodniczką zdecydowanie lepszą. W drugim Polka poprawiła swój serwis i postawiła poprzeczkę znacznie wyżej. Niestety, w dziewiątym gemie drugiej odsłony w końcu przegrała swojego gema i ostatecznie nie potrafiła doprowadzić do wyrównania.

Magda Linette
Pojedynek Magdy Linette z Ashlyn Krueger w pierwszej rundzie tegorocznego BNP Paribas Open zapowiadał się na wyrównany.

Dla polskiej tenisistki rozpoczął się jednak bardzo niekorzystnie. Choć w pierwszym gemie była bliska przełamania na swoją korzyść, mimo dwóch breakpointów nie zdobyła go. Później natomiast przegrała swoje podanie i na korcie było już 2:0 dla Amerykanki.

Przy kolejnym podaniu Linette musiała zrobić wszystko, aby nie powiększyć swojej straty w pierwszym secie, ale ostatecznie przegrała tego gema do zera. Krueger prowadziła już 4:0, więc sytuacja Polki była bardzo trudna.

W piątym gemie pierwszego seta Magda Linette wreszcie się "odgryzła". Polka przełamała na 1:4, więc znowu lekko zatliła się nadzieja na to, że losy odsłony uda się jej odwrócić.

Niestety, w pierwszej odsłonie serwis zdecydowanie nie było atutem Magdy Linette. W szóstym gemie została przełamana po raz trzeci i ostatecznie przegrała seta 1:6. 

W drugim secie Magda Linette walczyła więc o to, aby nie odpaść z Indian Wells już w pierwszej rundzie.

Drugi set dużo lepszy. Dramat wydarzył się tuż przed końcem. Decydujący dziewiąty gem

Ta odsłona wyglądała już zupełnie inaczej niż pierwsza. Głównie pod względem jakości serwisu. Dopiero przy trzecim podejściu Ashlyn Krueger miała jakiekolwiek breakpointy - co prawda aż trzy. Ani jednego jednak nie wykorzystała. Równowaga utrzymywała się dłużej, niż można było zakładać.

W dziewiątym gemie Ashlyn Krueger w końcu przełamała serwis Magdy Linette i nie wypuściła już z rąk tego zwycięstwa. Swoje podanie doprowadziła do zwycięstwa bardzo pewnie i wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.

W takich okolicznościach Magda Linette pożegnała się z "tysięcznikiem" w Indian Wells. Szkoa, że stało się to już w pierwszej rundzie.

Pojedynek zakończył się zwycięstwem Amerykanki 2:0 (6:1, 6:4). Po meczu Ashlyn Krueger powiedziała, że jest bardzo zadowolona ze swojego występu oraz z awansu. Dodała, że Magda Linette jest bardzo dobrą tenisistką i wymagającą rywalką.

Zwyciężczyni tego pojedynku o awans do kolejnej rundy powalczy z Ludmiłą Samsonową.

