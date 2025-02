Dwa sety przygody Sabalenki z drugą rundą w Dubaju. Nastąpił rewanż za Berlin

Aryna Sabalenka podjęła decyzję, że w tym roku wystartuje zarówno w Dosze, jak i Dubaju. Po półfinałowej porażce Igi Świątek w stolicy Kataru okazało się, że Białorusinka ma zagwarantowane pierwsze miejsce w rankingu co najmniej do 30 marca . Tenisistce z Mińska nie przeszkodziła w tym nawet przegrana z Jekateriną Aleksandrową w drugiej rundzie , po emocjonującym tie-breaku trzeciego seta.

Obie zawodniczki mogły się ze sobą spotkać także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale zapobiegła temu Weronika Kudiermietowa. Rosjanka pokonała wczoraj swoją rodaczkę po trzysetowej batalii i w związku z tym doszło do piątego bezpośredniego spotkania pomiędzy Sabalenką i Kudiermietową. Dotychczas w bezpośrednich potyczkach był remis 2-2, a w dodatku ostatnie dwa mecze, rozegrane na turnieju w Berlinie, wygrała Weronika . Poprzedni raz zmierzyły się ze sobą w czerwcu 2023 roku w Berlinie. Liderka kobiecego tenisa miała dzisiaj zatem doskonałą szansę, by wziąć rewanż na Rosjance.

Aryna Sabalenka w trzeciej rundzie WTA 1000 w Dubaju. Pokonała Weronikę Kudiermietową

Sabalenka słabo rozpoczęła spotkanie. Już na "dzień dobry" zafundowała sobie problemy przy własnym serwisie. Za drugim break pointem doszło do przełamania i po długim gemie Kudiermietowa objęła prowadzenie. Po chwili Aryna szybko wypracowała sobie jednak trzy okazje na powrót. Przy ostatniej szansie dopięła swego, wyrównując na 1:1. Potem doszło do przerwy z powodu opadów . Nad kortami ponownie zagościły krople deszczu. Przetarto nawierzchnię i ostatecznie po około 10 minutach tenisistki wznowiły rywalizację, bez potrzeby opuszczania areny zmagań.

Białorusinka utrzymała swoje podanie, a potem doszło do kolejnego przełamania na jej korzyść. Początkowo nic na to nie wskazywało, bowiem Weronika prowadziła 40-15 przy swoim podaniu. Później popełniła jednak dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu i sama zafundowała sobie kłopoty, z których nie była w stanie się wydostać. Rosjanka dostała szansę na zrewanżowanie się podczas następnego gema, miała w sumie trzy break pointy. Mimo to liderka rankingu powiększyła prowadzenie do stanu 4:1.