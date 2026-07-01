Dwa sety Polaka z mistrzem Orange Bowl. O ćwierćfinał w trakcie Wimbledonu

Dwa lata temu Maks Kaśnikowski był w rankingu ATP w podobnej sytuacji jak Kamil Majchrzak, który w styczniu 2024 roku wrócił do gry z zerowym dorobkiem po 13-miesięcznym zawieszeniu. Obaj świetnie zagrali w challengerach ATP w czerwcu, Kamil wygrał taki turniej w Bratysławie, Maks - w Poznaniu. Obaj wskoczyli wtedy w te lokaty, które dają prawo gry w kwalifikacjach Wielkich Szlemów.

Polecieli do Nowego Jorku, Majchrzak przegrał decydujący mecz o główną drabinkę z Mattią Belluccim, na swój występ w Szlemie musiał poczekać do stycznia. A Maks wygrał trzy spotkania w Nowym Jorku, zadebiutował w US Open, stoczył pasjonujący niemal 4,5-godzinny pojedynek z Pedro Martinezem, kończony 10-punktowym tie-breakiem w piątym secie.

Wtedy obaj reprezentanci Polski byli w bardzo podobnej sytuacji, dziś dzieli ich przepaść. Kaśnikowski pokazuje jednak, że wciąż ma ogromny potencjał, o ile tylko jest zdrowy. Za chwilę skończy 23 lata, ma szansę na to, by wrócić do kwalifikacji Szlemów. I to jeszcze w tym roku.

Ion Tiriac Challenger w Braszowie. Maks Kaśnikowski walczył o ćwierćfinał. Rywalem niedana światowa "1" ITF

Powodem tak dramatycznego spadku młodego zawodnika spod Pruszkowa była kontuzja - stracił przez nią większą część pierwszej połowy w poprzednim sezonie. Z drugiej setki rankingu spadł do szóstej, a dźwignąć się jest bardzo ciężko. Zwłaszcza wówczas, gdy brakuje jakiegoś wybitnego turnieju. Jeszcze w lutym Maks był bliski sporego skoku w Indiach, awansował w okolice 350. miejsca. A była szansa na coś więcej.

Przełomu nie przyniosły ostatnie turnieje - te o randze challenger ATP. Także przez średnie losowania, choć 22-latek toczył trzysetowe boje z zawodnikami rozstawionymi: Franco Roncadellim (Koszyce), Janem Choinskim (Poznań) czy Andreę Pellegrino (Perugia). Teraz, w trakcie pierwszego tygodnia Wimbledonu, wybrał się do Braszowa, na challenger ATP 75, grany na kortach ziemnych.

Maks Kaśnikowski zagrał na US Open 2024 Mike Stobe AFP

W pierwszej rundzie Kaśnikowski ograł Ekwadorczyka Andresa Andrade, dziś - tak się wydawało - miał powalczyć z turniejową "3" Federico Ciną. A Włoch jest graczem z drugiej setki, przeszedł kwalifikacje w Paryżu, w pierwszej rundzie ograł tam amerykańskiego olbrzyma Reilly'ego Opelkę. W Rumunii uległ jednak niedawnemu juniorowi, który do tego challengera dostał się właśnie z juniorską przepustką. A mowa o 19-letnim Hiszpanie.

Andrés Santamarta Roig - tak się nazywa ten zawodnik, w czerwcu zeszłego roku był formalnie najlepszym juniorem świata, "1" w rankingu ITF, mimo że... nie osiągnął ćwierćfinału w jakimkolwiek Szlemie. Wygrał za to sporo innych turniejów, z Orange Bowl na czele. Pokonanie Ciny było jego największym profesjonalnym zwycięstwem, ale ma też już kilka "skalpów" zawodników z trzeciej setki rankingu.

Kaśnikowski nie dał mu jednak żadnych szans. Przyjemnie się patrzyło, jak Polak buduje swoje akcje, znów było widać lekkość w uderzeniach. Szybko wywalczył breaka, odskoczył na 3:0. I wygrał partię otwarcia 6:3 - bez większej historii.

W drugim secie Maks też zanotował przełamanie na samym początku. I kontrolował sytuację. Santamarta Roig nie miał ani jednego break pointa, a druga strata serwisu, w siódmym gemie, oznaczała już właściwie wyrok. Maks odskoczył na 5:2 po sytuacji, w której przerwał akcję i... zaczął iść w kierunku ławki. Był pewny, że po zagraniu Hiszpana piłka minęła końcową linię, a sędzia Vlad Zdrentu sprawdził ślad i przyznał rację naszemu zawodnikowi. Hiszpan chwilę później oponował, gdy już zamienili się stronami, ale... pokazywał inne miejsce odbicia piłki.

Sytuacja, w której sędzia przyznał rację Kaśnikowskiemu. Polak odskoczył na 5:2 w drugim secie screen za ATP Challenger TV materiał zewnętrzny

Skończyło się na 6:3, 6:2 - po 82 minutach gry. Rywala Polaka w ćwierćfinale wyłoni mecz Argentyńczyka Lautaro Midona (nr 8) z Francuzem Sachą Gueymardem Wayenburgiem.

W rankingu ATP "na żywo" Kaśnikowski awansował na 269. pozycję. Ewentualny awans do półfinału powinien dać awans o kolejnych kilkanaście miejsc. A tytuł w Rumunii byłby spełnieniem marzeń - i zapewne już biletem do Nowego Jorku na kwalifikacje US Open.

Maks Kaśnikowski Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Nadia Podoroska - Marta Kostyuk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport