Dwa sety pogromczyni Sabalenki z Andriejewą. Doszło do protestu Rosjanki

Gdyby zmagania w głównej części drabinki WTA w Madrycie potoczyły się bez większych niespodzianek czy sensacji, dziś o miejsce w finale powinny były walczyć Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Czyli dwie najwyżej rozstawione zawodniczki w górnej połowie. Polka przegrała m.in. ze zdrowiem, dopadł ją wirus, nie miała sił, by rywalizować przeciwko Ann Li pięć dni temu. Amerykankę zaś później pokonała Leylah Fernandez, a tę z kolei - Mirra Andriejewa. I jej obecność w czwartkowym półfinale aż tak wielkim wydarzeniem nie była.

Obecność zaś Hailey Baptiste - już tak. Amerykanka po trzysetowym thrillerze ograła Belindę Bencic, ale po świecie poniosło się to, czego dokonała w ćwierćfinale. Bo wyeliminowanie Aryny Sabalenki w jej obecnej formie, a do tego właśnie na Caja Magica, to wyczyn wielki. Ona dokonała tego po obronie sześciu piłek meczowych.

Z Mirrą zaś miała do wyrównania stare porachunki. Zmierzyły się w zeszłorocznym Wimbledonie, wtedy Rosjanka potrzebowała zaledwie 78 minut, by zapewnić sobie awans do 1/8 finału.

WTA 1000 w Madrycie. Mirra Andriejewa kontra Hailey Baptiste. Stawką meczu udział w sobotnim finale

Na czwartek organizatorzy madryckiego turnieju zaplanowali oba spotkania półfinałowe w rywalizacji kobiet. Najpierw na Manolo Santana Stadium pojawiły się właśnie Andriejewa i Baptiste, późnym wieczorem w rozpisce znalazła się z kolei potyczka Marty Kostiuk z Anastazją Potapową.

Hailey Baptiste

19-letnia Rosjanka miewała w tym turnieju trudniejsze momenty, zwłaszcza w starciu o ćwierćfinał z Anną Bondar. W kluczowych momentach nie zawodził jej serwis, tak było i tym razem. A podawała kapitalnie, piłka leciała ponad 180, a często i ponad 190 km/godz. Baptiste była z góry na straconej pozycji. A że Jeszcze Mirra miała swój dzień... Bo wpadały niemal wszystkie pierwsze podania.

Do zaskakującej scysji doszło w piątym gemie, Baptiste prowadziła 15-0, piłka po jej akcji trafiła w okolice linii. System elektroniczny nie wywołał autu, na ekranie pojawił się ślad piłki zahaczający o kraniec linii. Andriejewa jeszcze raz spojrzała na kort i... ruszyła w kierunku słynnego sędziego z Francji Kadera Nouniego. Tłumaczyła mu, że błąd nie był minimalny, ale olbrzymi. I powinien zejść i to sprawdzić. Tyle że przepisy nie pozwalają arbitrom zmieniać takich decyzji. Mirra nie chciała ustąpić, kibice zaczęli buczeć. W końcu wróciła do gry, ale sytuację dalej wyjaśniała po tym ostatecznie przegranym gemie.

Nie ona pierwsza miała ogromne uwagi do systemu wywoływania autów w Madrycie - wcześniej spotkało to Jelenę Rybakinę, Anastazję Potapową czy Taylor Townsend.

Mirra Andriejewa miała pretensje do sędziego Kadera Nouniego o to, że elektroniczny system nie wywołał autu

W siódmym gemie doszło jednak do pierwszego przełamania. Baptiste sama pokpiła sprawę, miała kilka okazji, by tego gema zapisać na swoim koncie. Nawet w akcji, gdy Andriejewa uzyskała w końcu break point, to ona sama posiadała inicjatywę. I źle zagrała drajwem, to powinna być piłka kończąca. 19-latka z Krasnojarska się obroniła, a później sama trafiła w linię.

To był przełomowy moment w partii, bo na returnie Hailey miała potężne problemy. Pierwszy serwis Andriejewej był dla niej zabójczy, po kolejnym gemie Rosjanka miała 14 punktów zdobytych po 14 akcjach. Zakończyła go drugim asem, odskoczyła na 5:3. I choć Baptiste zdołała jeszcze dorzucić gema po swoim podaniu, a nawet zaliczyła pierwszą udaną akcję pod siatką.

Tyle że do odwrócenia losów seta potrzebne było coś więcej. Czyli przełamanie serwisu Mirry. A to okazało się zadaniem nie do wykonania w tej części meczu. Rosjanka konsekwentnie podawała piłkę na forhend Amerykanki, była tu bezbłędna. 39 minut i 40 sekund - tyle 19-latka potrzebowała, by zakończyć partię wynikiem 6:4. Mając 17 pierwszych serwisów w karze i 17 zdobytych po nich punktów.

Tę serię Andriejewa kontynuowała także w drugim gemie drugiego seta, a przerwana została w czwartym. Po 20 kolejnych punktach. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo i tak seryjnie wciąż zdobywała punkty serwisem. Albo uzyskiwała taką przewagę sytuacyjną, że zaraz kończyła akcje. Amerykanka była coraz bardziej niecierpliwa, szukała szans ryzykownymi forhendami. Tylko że nie trafiała.

A Mirra już w piątym gemie znów dopięła swego - po kolejnym przełamaniu była już jedną nogą w finale. Miała już meczbola w dziewiątym gemie, ale wtedy Amerykanka zdołała się wybronić.

Tyle że później 19-latka serwowała, a to powinno oznaczać koniec meczu. Doszło jednak do zwrotu, Baptiste po raz pierwszy w spotkaniu uzyskała break point. I od razu go wykorzystała. Zrobiło się 5:5, mecz trwał dalej.

Rosjanka była już bardzo spięta, decydował tie-break. W nim Baptiste odskoczyła na 4-0, za chwilę czterema punktami odpowiedziała jej rywalka. A później Amerykanka uzyskała dwa setbole. Pierwszego Mirra obroniła lobem, bo wyśmienitej akcji z obu stron. Przy drugim Baptiste pomyliła się sama, jej bekhend zatrzymała siatka. Emocje mieliśmy nadal - jeszcze jedna piłka setowa dla Hailey i dwa kolejne meczbole dla Andriejewej.

Po niemal 100 minutach, bez dwóch sekund, Rosjanka wygrała 6:4, 7:6 (8). I będzie czekać na to, co się wydarzy w wieczornym starciu Potapowej z Kostiuk.

Mirra Andriejewa

Oliwia Sieradzka: To będą ciężkie dni, bo uważam, że nie zasłużyłyśmy na taki rozwój sytuacji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport