Dwa sety Linette w walce o ćwierćfinał WTA. Bezradna mistrzyni Wimbledonu

Po intensywnych dwóch tygodniach zmagań w Paryżu, a dla Mai Chwalińskiej nawet trzech, teraz większość zawodniczek ze światowej czołówki łapie oddech przed rywalizacją na trawie. Choć nie wszystkie, bo Jelena Rybakina, Amanda Anisimova czy Victoria Mboko zdecydowały się na występy w londyńskim Queens. Dla Kanadyjki turniej zakończył się przedwcześnie - doznała kontuzji kolana, wycofała się już z turnieju deblowego. I nie jest jasne, czy zdoła się wykurować na Wimbledon.

Tak w Londynie, jak i w 's-Hertogenbosch organizatorzy mają problemy z pogodą - na trawie, nawet przy minimalnych opadach deszczu, spotkania są przerywane. Łatwiej w takich warunkach o kontuzje, a nikt nie chce ryzykować. Do Holandii wybrali się m.in. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Katarzyna Piter - dziś wszyscy czworo mieli zaplanowane mecze w singlu lub deblu. A jako pierwsza pojawiła się zawodniczka z Poznania, która wreszcie - przy trzeciej okazji - zdołała wygrać w Brabancji Północnej jakieś spotkanie. Pokonała Kimberly Birrell, dziś - dość nieoczekiwanie - czekało ją starcie o ćwierćfinał z zaledwie 17-letnią Mią Pohankovą.

Libéma Open. Magda Linette kontra Mia Pohankova. Stawką miejsce w ćwierćfinale WTA 250

Gdyby wszystko potoczyło się zgodnie z przewidywaniami, 34-latnie zawodniczka OŚ AZS Poznań rywalizowałaby dzisiaj o ćwierćfinał w 's-Hertogenbosch z Clarą Tauson. Dunka jest 24. w rankingu, została tu rozstawiona z dwójką, ale znów prześladują ją problemy zdrowotne. Ostatnie spotkanie wygrała w Indian Wells, później dwukrotnie kreczowała, z Roland Garros pożegnała się już po pierwszym starciu z Darią Snigur. A z zaledwie 17-letnią Pohankovą też przegrała, i to w dwóch setach (4:6, 4:6).

Magda Linette Foto Olimpik AFP

O Słowaczce głośno zrobiło się rok temu - tak jak my cieszyliśmy się z historycznego tytułu Igi Świątek na Wimbledonie, tak Słowacy cieszyli się z triumfu ich 16-letniej juniorski. Mia zaczęła swój finał singla z Julietą Pareją 10 minut po Idze, na mniejszym korcie. I w niespełna 70 minut zakończyła spotkanie. Zdobyła ten sam tytuł, co Polka siedem lat wcześniej - w juniorskim singlu dziewcząt.

Na początku tego roku była drugą juniorką rankingu ITF, ale jednocześnie budowała już ten seniorski. W styczniu wygrała imprezę rangi 75 w Lesznie, niedawno była w finale turnieju W100 w Wiesbaden. Pokonanie Tauson było jej największym osiągnięciem w zawodowym tenisie, zresztą z zawodniczkami z TOP 100 miała do dziś bilans 3:2.

Dziś jednak dość szybko przekonała się, że aby wygrywać z zawodniczkami klasy Magdy Linette, musi być regularna. A nie była. Polka po raz kolejny świetnie serwowała, ale imponowała też na returnie. Odczytywała kierunki zagrań nastolatki, rosła jej przewaga. Pohankova z kolei próbowała grać coraz mocniej - i się myliła.

Pierwsza poważniejsza walka nastąpiła dopiero w piątym gemie, już przy stanie 4:0 dla Polki. A i tak Pohankova gubiła się po serwisach Magdy na stronie przewagi na zewnątrz. Aż w końcu dostała taki do środka i... było 5:0. A minęły zaledwie 24 minuty.

Młoda Słowaczka zdobyła jednak gema w tym secie, a nawet - przełamała serwis Polki. A później znów była sfrustrowana, gdy pierwszy serwis nie wpadał w karo, a drugi okazywał się za wysoki. I return Polki momentalnie tworzył olbrzymią przewagę sytuacyjną. Chciała bardziej ryzykować, raz się udało, a później - już nie. Podwójny błąd serwisowy zakończył tę partię - po 35 minutach było 6:2 dla tenisistki... dwukrotnie starszej.

Niepokój pojawił się na początku drugiej partii - Poznanianka kilka razy przykucała na murawie, chwytała się za kolano. Grała dalej, dobrze serwowała, to wystarczyło, by mieć spotkanie pod kontrolą. Kluczowy okazał się czwarty gem - bardzo długi, w którym najpierw Polka miała kilka szans na przełamanie, a później bliżej wyrównania na 2:2 znalazła się nastolatka. Ostatecznie doszło do przełamania, a później wszystko toczyło się już pod pełną kontrolą tenisistki z Poznania.

Linette wygrała 6:2, 6:2, mecz trwał 81 minut.

W piątek powalczy o półfinał - jej rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez, która dziś prowadziła z Anastazją Potapową 6:1, 2:0, gdy reprezentantka Austrii poddała spotkanie.

Magda Linette WANG ZHAO AFP

Mia Pohankova ISHIKA SAMANT/Getty Images via AFP AFP





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