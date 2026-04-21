Dwa sety Linette w boju z mistrzynią US Open. Koniec po 87 minutach

Turniej w Madrycie oficjalnie rozpoczął się w poniedziałek, od meczów eliminacyjnych. I choć finały kwalifikacji zaplanowano na dziś, to na dwóch największych stadionach na Caja Magica ruszyły już zmagania w głównej części. A to sprawiło, że organizatorzy już na starcie zaprosili do gry jedną z naszych trzech reprezentantek w Mutua Madrid Open - Magdę Linette.

Poznanianka tym razem nie została tu rozstawiona, choć w przeszłości bywała. Tyle że nigdy dotąd, w całej karierze, nie wygrała tu więcej niż jednego spotkania. Nawet gdy świetnie spisywała się w pojedynczych spotkaniach, bo przecież ogrywała tu już m.in. Marketę Vondrousovą, Elisabettę Cocciaretto czy Sofię Kenin. Odpadała na kolejnej przeszkodzie.

W tym roku na wstępie trafiła na Robin Montgomery - 21-letnią Amerykankę, która wraca do gry po kontuzji. I na razie jest to powrót trudny, choć w zeszłym tygodniu doszła do półfinału turnieju WTA 125 w Oeiras. Tam została jednak wyraźnie pokonana przez Maję Chwalińską, ugrała ledwie dwa gemy (2:6, 0:6). Mówimy jednak o zawodniczce bardzo utalentowanej, która w 2021 roku wywalczyła podwójny tytuł w juniorskim US Open, tak w singlu, jak i w deblu. A przed kontuzją była już w pierwszej setce rankingu.

Niemniej to Polka byłą wyraźną faworytką tego spotkania.

WTA Madryt. Magda Linette kontra Robin Montgomery. Stawką druga runda Mutua Madrid Open.

Linette dobrze prezentowała się od początku w swoich gemach serwisowych - i to było dziś kluczowe na Arnatxa Sanchez Stadium. Polowała na przełamanie, ale też leworęczna Amerykanka, gdy tylko miała trochę czasu i miejsca, potrafiła przejąć inicjatywę swoim forhendem.

W szóstym gemie Linette w końcu jednak odskoczyła na dwa gemy, za moment miała podwyższyć na 5:2. I pojawiły się drobne kłopoty - stan 15-40. Oba Poznanianka obroniła... asami, ale pojawił się też trzeci. I tym razem 34-latka popełniła błąd, uderzyła zza końcowej linii po wysokim koźle, nie zmieściła się w korcie.

A po kolejnym gemie było już 4:4 - Montgomery dostała nowe piłki, wykorzystała ten atut.

Nieoczekiwanie więc Polka musiała szukać swojej szansy w końcówce partii. Udało się, pewnie wygrała gema przy swoim serwisie, za moment seryjnie notowała piłki setowe. Aż w końcu czwartą wykorzystała - odważnie zaatakowała returnem, tuż pod końcową linię. Odpowiedź Amerykanki była autowa.

Ten set dość wyraźnie pokazał, że Poznanianka musi być cierpliwa. Montgomery ma sporą siłę, może być w przyszłości groźna, ale jeszcze nie teraz. We własnych gemach Magda była już do końca niemal perfekcyjna, wszystkiego w nich przypilnowała. A gdy pojawiła się druga szansa na breaka, też ją w końcu wykorzystała. Na 4:2, Montgomery nie wytrzymała tym razem dłuższej wymiany.

Za chwilę zrobiło się 5:2, pozostał więc jeszcze jeden gem do końca. U rywalki dawały się już znać braki w przygotowaniu fizycznym - ona do gry wróciła niecały miesiąc temu. Zagrała od czasu powrotu po kontuzji tylko sześć spotkań.

Linette wygrała 6:4, 6:3, mecz trwał 87 minut.

W drugiej rundzie zawodniczka OŚ AZS zmierzy się z Ivą Jovic - 18-letnia Amerykanka rozstawiona jest z "16". Na kortach twardych grała świetnie, na mączkę weszła udanie, w Charleston dotarła do półfinału. A później sensacyjnie przegrała jednak dwa single w starciu z Belgią w BJK Cup - z Hanne Vandenwinkel i Greet Minnen.

I jej dyspozycja w czwartek, gdy zmierzy się z Polką, będzie jednak sporą niewiadomą. Dla Linette będzie to szansa do rewanżu za ich świetny bój z początku stycznia, gdy w ćwierćfinale w Hobart Jovic wygrała po blisko trzygodzinnej walce.

