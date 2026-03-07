Katarzyna Kawa już jakiś czas temu postanowiła, że skupi się na grze pojedynczej - podjęła jeszcze jedną próbę awansu do najlepszej singlistek. W deblu już tam była, świetnie czuje się na korcie, zwłaszcza gdy ma wsparcie z tyłu. Widać to było w BJK Cup w Maladze, gdy tworzyła duet z Igą Świątek, ale też niedawno w United Cup. W Sydney, wspólnie z Janem Zieliński, cieszyła się po każdym z pięciu spotkań. To ta para niespodziewanie dała Biało-Czerwonym historyczny tytuł.

Tyle że te piękne chwile nie przeniosły się na wyniki singlowe 33-latki z Krynicy Zdroju. W 2024 roku przegrała trzy ostatnie spotkania - w Madrasie, Dubaju i Limoges. A w styczniu i lutym doszło pięć kolejnych - w Melbourne, Lesznie, Ostrawie oraz Dosze i już w Antalyi.

W tym tygodniu doszło jednak do długo oczekiwanego przełomu - Kawa wyeliminowała w pierwszej rundzie rozstawioną z "5" Mayar Sherif, później wygrałą dwa kolejne starcia. Zameldowała się w półfinale - tu w sobotę stoczyła pojedynek z Anheliną Kalininą.

Ukrainka miała w zeszłym roku sześciomiesięczną przerwę, wypadła z pierwszej setki rankingu. Choć patrząc na jej wyniki od grudnia - tytuł w WTA 125 w Limoges, wygrane kwalifikacje Australian Open, finał pierwszych zawodów w Antalyi, można się spodziewać, że tylko na chwilę. Mówimy bowiem o tenisistce, która całkiem niedawno była jeszcze na 25. pozycji w rankingu. I świetnie radzi sobie na mączce, grała w końcu w finale WTA 1000 w Rzymie z Jeleną Rybakiną, choć skreczowała po kontuzji na początku drugiej partii.

WTA Antalya. Katarzyna Kawa kontra Anhelina Kalinina. Stawką meczu finał turnieju rangi 125

Mecz Polki i Ukrainki trwał 92 minut i był kuriozalny z jednego powodu: licznych przełamań. To że sytuacje z pięcioma czy sześcioma breakami w secie się zdarzają, nikogo nie dziwi. W tym pojedynku po 11 gemach było jednak... 11 przełamań! A później Kalinina w końcu wygrała swojego gema serwisowego i zapisała partię na swoim koncie jeszcze przed tie-breakiem.

Katarzyna Kawa, Antalya 2026 ORHAN CICEK/ANADOLU AFP

Polka miała w tym pierwszym secie 22 procent skuteczności pierwszego oraz 25 drugiego serwisu. Jej rywalka jeszcze jakoś punktowała przy pierwszym wprowadzeniu piłki (12/24), ale była już bezradna przy drugim (1/12). To jednak ona znalazła się w połowie drogi do finału.

W przeszłości Kawa i Kalinina grały dwukrotnie, oba te spotkania wygrała Polka. Tyle że działo się to jeszcze przed pandemią. Teraz doszło do skutecznego rewanżu, Kalinina w drugiej partii prezentowała się już znacznie lepiej. Przestał szwankować serwis, grała coraz pewniej. Polka co prawda w końcu wygrała swoje podanie, w trzecim gemie, ale już na starcie została przełamana. I tym razem z pogoni za rywalką nic nie wyszło. Skończyło się na 5:7, 2:6.

Kalinina o tytuł zagra ze swoją rodaczką, najwyżej rozstawioną w tych zawodach, Ołeksandrą Olijnykową.

Polka ma jednak co świętować. W rankingu "na żywo" już awansowała o dziewięć pozycji -na 137. miejsce. W najbliższym tygodniu 33-latka znów zagra w Antalyi w WTA 125. I jeszcze może poprawić swoją sytuację, bo "nie spadną" jej żadne punkty.

Aktualizacja rankingu nastąpi zaś w poniedziałek 16 marca, po zakończeniu WTA 1000 w Indian Wells.

Katarzyna Kawa Pawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Newspix/East News

Anhelina Kalinina TIZIANA FABI/AFP AFP

Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport