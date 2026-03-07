Dwa sety Kawy w walce o finał WTA. Będzie spory awans Polki w rankingu
Do Antalyi Katarzyna Kawa leciała mając siedem kolejnych porażek w singlu, ale też w pamięci, że to jej postawa przyczyniła się do historycznego tytułu dla Polski w United Cup. W Turcji 33-latka przegrała mecz otwarcia pierwszego turnieju WTA 125, z późniejszą triumfatorką Moyuką Uchijimą. Ten tydzień był już jednak lepszy, Kawa trzykrotnie triumfowała, dotarła do najlepszej czwórki. Finalistkę poznaliśmy po dwóch setach, pierwszy był kuriozalny. Polka oraz Ukrainka Anhelina Kalinina zaliczyły bowiem... 11 przełamań. Efekt świetnej postawy Katarzyny już widać w rankingu WTA "na żywo".
Katarzyna Kawa już jakiś czas temu postanowiła, że skupi się na grze pojedynczej - podjęła jeszcze jedną próbę awansu do najlepszej singlistek. W deblu już tam była, świetnie czuje się na korcie, zwłaszcza gdy ma wsparcie z tyłu. Widać to było w BJK Cup w Maladze, gdy tworzyła duet z Igą Świątek, ale też niedawno w United Cup. W Sydney, wspólnie z Janem Zieliński, cieszyła się po każdym z pięciu spotkań. To ta para niespodziewanie dała Biało-Czerwonym historyczny tytuł.
Tyle że te piękne chwile nie przeniosły się na wyniki singlowe 33-latki z Krynicy Zdroju. W 2024 roku przegrała trzy ostatnie spotkania - w Madrasie, Dubaju i Limoges. A w styczniu i lutym doszło pięć kolejnych - w Melbourne, Lesznie, Ostrawie oraz Dosze i już w Antalyi.
W tym tygodniu doszło jednak do długo oczekiwanego przełomu - Kawa wyeliminowała w pierwszej rundzie rozstawioną z "5" Mayar Sherif, później wygrałą dwa kolejne starcia. Zameldowała się w półfinale - tu w sobotę stoczyła pojedynek z Anheliną Kalininą.
Ukrainka miała w zeszłym roku sześciomiesięczną przerwę, wypadła z pierwszej setki rankingu. Choć patrząc na jej wyniki od grudnia - tytuł w WTA 125 w Limoges, wygrane kwalifikacje Australian Open, finał pierwszych zawodów w Antalyi, można się spodziewać, że tylko na chwilę. Mówimy bowiem o tenisistce, która całkiem niedawno była jeszcze na 25. pozycji w rankingu. I świetnie radzi sobie na mączce, grała w końcu w finale WTA 1000 w Rzymie z Jeleną Rybakiną, choć skreczowała po kontuzji na początku drugiej partii.
WTA Antalya. Katarzyna Kawa kontra Anhelina Kalinina. Stawką meczu finał turnieju rangi 125
Mecz Polki i Ukrainki trwał 92 minut i był kuriozalny z jednego powodu: licznych przełamań. To że sytuacje z pięcioma czy sześcioma breakami w secie się zdarzają, nikogo nie dziwi. W tym pojedynku po 11 gemach było jednak... 11 przełamań! A później Kalinina w końcu wygrała swojego gema serwisowego i zapisała partię na swoim koncie jeszcze przed tie-breakiem.
Polka miała w tym pierwszym secie 22 procent skuteczności pierwszego oraz 25 drugiego serwisu. Jej rywalka jeszcze jakoś punktowała przy pierwszym wprowadzeniu piłki (12/24), ale była już bezradna przy drugim (1/12). To jednak ona znalazła się w połowie drogi do finału.
W przeszłości Kawa i Kalinina grały dwukrotnie, oba te spotkania wygrała Polka. Tyle że działo się to jeszcze przed pandemią. Teraz doszło do skutecznego rewanżu, Kalinina w drugiej partii prezentowała się już znacznie lepiej. Przestał szwankować serwis, grała coraz pewniej. Polka co prawda w końcu wygrała swoje podanie, w trzecim gemie, ale już na starcie została przełamana. I tym razem z pogoni za rywalką nic nie wyszło. Skończyło się na 5:7, 2:6.
Kalinina o tytuł zagra ze swoją rodaczką, najwyżej rozstawioną w tych zawodach, Ołeksandrą Olijnykową.
Polka ma jednak co świętować. W rankingu "na żywo" już awansowała o dziewięć pozycji -na 137. miejsce. W najbliższym tygodniu 33-latka znów zagra w Antalyi w WTA 125. I jeszcze może poprawić swoją sytuację, bo "nie spadną" jej żadne punkty.
Aktualizacja rankingu nastąpi zaś w poniedziałek 16 marca, po zakończeniu WTA 1000 w Indian Wells.