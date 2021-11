Sytuacja przed tym meczem była jasna. Zwycięstwo Niemca oznaczało jego awans do półfinału. Polak, mający na koncie dwie porażki - z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem i Włochem Jannikiem Sinnerem - musiał nie tylko pokonać Zevereva, ale potem czekać na wieczorne spotkanie i liczyć, że mający już zapewniony awans Miedwiediew pokona Sinnera.

W środę pojawiły się doniesienia, że Hurkacz może zrezygnować z gry z powodu urazu stopy, ponieważ zrezygnował z z zajęć na korcie i ograniczył się do zajęć z fizjoterapeutą. Do Turynu sprowadzono też trzeciego rezerwowego Rosjanina Asłana Karacewa.



Przybycie Karacewa było zaś konieczne ze względów regulaminowych. Dwaj pierwsi rezerwowi dołączyli bowiem do obsady po wycofaniu się w trakcie imprezy z powodu urazu Włocha Matteo Berrettiniego i Greka Stefanosa Tsitsipasa.

Reklama

Przed meczem Hurkacza docierały niepokojące informacje

Hurkacz w czwartek pojawił się jednak na korcie treningowym razem ze sparingpartnerem Mateuszem Terczyńskim. Najpierw uderzał piłkę z głębi kortu, potem przy siatce, a następnie ćwiczył serwis. Był w dobrym humorze, sporo się uśmiechał, a w pewnym momencie dał próbkę umiejętności piłkarskich, podbijając piłeczkę tenisową nogami, za co zebrał nieco braw od obserwujących zajęcia kibiców.

"Te informacje o problemach ze stopą Huberta to zupełne plotki. Śmiałem się, gdy o tym czytałem" - zapewnił trener Polaka Craig Boynton.

Mecz rozpoczął się jednak fatalnie dla 24-letniego wrocławianina. Przegrał pierwsze cztery gemy, w tym dwa razy został przełamany, zdobywając w nich zaledwie dwa punkty. Potem już było trochę lepiej, ale utrzymywanie tylko własnego podania nie mogło zmienić wyniku seta.



Zverev już w siódmym gemie mógł zapewnić sobie zwycięstwo w partii, ale nie wykorzystał okazji na przełamanie. W kolejnym Niemiec przypieczętował jednak triumf w secie (6:2), który trwał zaledwie 27 minut.

Zverev zmienił rakietę i przełamał Hurkacza

W drugim secie obaj zawodnicy długo nie tracili swojego podania. W siódmym gemie, przy stanie 30:40, Zverev miał szansę na przełamanie, ale Hurkacz zdołał się obronić. Kolejny gem też miał ciekawy przebieg, Polak prowadził już 30:0, ale następne dwie piłki kończył niemiecki tenisista pochodzenia rosyjskiego. Przy remisie sporną piłkę na korzyść rywala rozstrzygnął challenge, po czym Zverev dokończył robotę.



Przed dziewiątym gemem Zverev zmienił rakietę, po czym poradził sobie z serwisem Polaka. W tym momencie już miał "autostradę" do zwycięstwa. A Polak znalazł się w potężnych tarapatach.

Gem ostatnich nadziei rozpoczął się dla Hurkacza obiecująco (30:0). Zverev jednak bardzo mocno nadepnął na gaz, po czym posłał piorunujący serwis z prędkością 217 km/h. Cztery punkty z rzędu i koniec. Niemiec imponująco przypieczętował swoje zwycięstwo i awans do fazy pucharowej, tożsamej z etapem półfinałów w kończącej sezon imprezie masters.



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6% Iga Baumgart-Witan 3% Jan Błachowicz 2% Patryk Dobek 3% Jan-Krzysztof Duda 2% Kajetan Duszyński 2% Paweł Fajdek 3% Maryna Gąsienica-Daniel 1% Małgorzata Hołub-Kowalik 2% Hubert Hurkacz 6% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 2% Natalia Kaczmarek 2% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 2% Malwina Kopron 2% Dawid Kubacki 3% Bartosz Kurek 3% Wilfredo Leon 3% Robert Lewandowski 7% Natalia Maliszewska 1% Tadeusz Michalik 1% Aleksandra Mirosław 1% Katarzyna Niewiadoma 2% Wojciech Nowicki 3% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1% Kamil Stoch 3% Iga Świątek 7% Justyna Święty-Ersetic 5% Dawid Tomala 3% Anita Włodarczyk 8% Karol Zalewski 2% Bartosz Zmarzlik 4% Piotr Żyła 5%

głosów: 2755

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!