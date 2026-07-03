Dwa sety i już wszystko jasne ws. gry Polaka o finał ATP. Dwa niedługie sety

W Wimbledonie mieliśmy tylko dwóch przedstawicieli w męskim singlu - Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz grali od razu w głównych zmaganiach, choć Wrocławianin tuż przed zmaganiami w Londynie wypadł nawet z czołowej setki rankingu ATP. Ale tylko na moment, dziś już do niej wrócił, na pewno nie będzie musiał używać "zamrożonego rankingu" do startu w US Open. Choć zapewne skorzysta z niego w przypadku zgłoszenia do ATP Masters 1000 w Montrealu.

A później - za nimi - była już przepaść. Jeszcze 2-3 miesiące temu w połowie trzeciej setki znajdował się Daniel Michalski, ale pewnego pułapu nie był w stanie pokonać. Drobnymi kroczkami zaś w te okolice zbliżał się Maks Kaśnikowski. Niespełna 23-letni zawodnik z Mazowsza wie już, jak smakują triumfy w challengerach ATP, wie też, jaka atmosfera towarzyszy wielkoszlemowym zmaganiom. Dwa lata temu przeszedł kwalifikacje w US Open, zagrał w głównej części turnieju. A później ta sztuka nie udała się w Melbourne.

Kolejnych prób już nie doświadczył, przeszkodziła kontuzja. A teraz cierpliwie buduje swój ranking, krok po kroku. Trwający właśnie turniej ATP Challenger w Braszowie może być przełomem.

Ion Tiriac Challenger. Maks Kaśnikowski grał o półfinał ATP Challenger 75. Tylko dwa sety

Rumuński turniej odbywa się na kortach ziemnych - dla Polaka był pierwszym z dwóch, jakie zaplanował w tym kraju. Oba pierwotnie miał zaczynać od eliminacji, w Braszowie dostał się jednak do głównej drabinki po wycofaniach innych zawodników. A pozycja Maksa w Challengerze 100 w Jassach jest niewiadomą, za sprawą świetnych wyników w Braszowie. Bo one wykluczają możliwość gry w kwalifikacjach w innym miejscu, ale z drugiej strony, być może Polak dostanie specjalną przepustkę od organizatorów.

W tym tygodniu wygrał bowiem już trzy spotkania - wszystkie bez straty seta.

Zaczął od pokonania Ekwadorczyka Andresa Andrade 7:6 (4), 6:1, później przyszła kolej na juniorską światową "1" z zeszłego roku - Hiszpana Andresa Santamartę Roiga. Tu skończyło się na 6:3, 6:2. W meczu o półfinał rywalem Polaka był Francuz Sascha Gueymard Wayenburg, młodszy od naszego zawodnika o niecały miesiąc, zarazem... sąsiad w rankingu ATP. A był na początku roku nawet w TOP 200. Co ciekawe, wspólnie w tym turnieju grali w deblu.

Od początku obaj świetnie spisywali się na serwisie, do dziewiątego gema nie było ani jednego break pointa, ani razu te partie nie kończyły się grą na przewagi. Aż w końcu Kaśnikowski sam wywalczył sobie pierwszą taką okazję, a za moment zamienił ją na przełamanie. I już do końca seta nie pozwolił, by Gueymard Wayenburg wywalczył choć jeden punkt. Skończyło się na 6:4.

Maks Kaśnikowski Karolina Kiraga-Rychter/Enea Poznan Open materiały prasowe

Początek drugiego seta był decydujący, zupełnie inny niż ten pierwszy. Trzy pierwsze gemy okazały się najdłuższymi w całym spotkaniu, w każdym miały miejsce break pointy i kilka stanów równowagi. Zarazem wszystkie trzy padły łupem Maksa. Polak odskoczył na 3:0, później 4:0, a całe spotkanie wygrał 6:4, 6:2.

O finał zawodnik reprezentujący w Tennis Lidze BKT Advantage Bielsko-Biała zmierzy się z Węgrem Zsomborem Pirosem, turniejową "2" i 150. zawodnikiem świata na liście ATP "na żywo". Ten mecz ma bardzo istotne znaczenie dla Kaśnikowskiego, bo ewentualne zwycięstwo pozwoli mu na awans w okolice 235. pozycji na świecie. Z uwagi na fakt, że do zamknięcia drabinek na kwalifikacje US Open (ranking z 27 lipca) nie broni już zbyt wielu punktów, to może, choć nie musi, wystarczyć.

Triumf w całym turnieju da już jednak gwarancję wyjazdu do Nowego Jorku - Maks wskoczyłby na początek trzeciej setki.

Maks Kaśnikowski AFP





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