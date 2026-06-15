Dwa sety Fręch na Steffi Graf Stadion w Berlinie. Awans niżej notowanej

Gdy 1 marca Magdalena Fręch walczyła w finale WTA 500 w Meridzie z Cristiną Bucsą, mogliśmy spodziewać się całkiem niezłej wiosny dla Łodzianki. Mimo że tamto spotkanie przegrała.

Rzeczywistość okazała się jednak trochę bardziej skomplikowana dla tenisistki, która wróciła do grona 40 najlepszych tenisistek świata. Porażki zaraz na starcie Indian Wells i Miami, zaledwie dwa zwycięstwa w siedmiu starciach na mączce, problemy zdrowotne podczas meczu z Jil Teichmann w Paryżu - to nie dawało optymizmu.

Po krótkiej przerwie podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego pojawiła się jednak w Berlinie - niewiele zabrakło, by znalazła się od razu w głównej drabince. A była w niej rok temu - i sprawiła sporą sensację, wygrywając w 1/6 finału z Mirrą Andriejewą. Później zaś przegrała z Amandą Anisimovą.

Teraz Fręch została w kwalifikacjach rozstawiona z "3" - to też ma duże znaczenie. I jeszcze do tego faktu wrócimy. Wygrała w sobotę z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz, choć Białorusinka miała już dwie piłki meczowe. Zdołała jednak odrobić straty, rozstrzygnęła mecz w tie-breaku.

Magdalena Fręch Foto Olimpik/Nur Photo AFP

A dziś grała już o główną drabinkę - w finale kwalifikacji. Z rozstawioną z "7" Chinką Shuai Zhang, zawodniczką bardzo utytułowaną, zwłaszcza w grze podwójnej, ale już 37-letnią. W ich dotychczasowych potyczkach był remis 2:2, ale to Łodzianka wygrała ostatnie starcie. Ponad 2,5-godzinne, we wspomnianej już Meridzie, gdy stawką była finał turnieju.

WTA Berlin. Magdalena Fręch walczyła o główną drabinkę. 69 minut dominacji w stolicy Niemiec

Pogoda w Berlinie nie rozpieszczała w ostatnich dniach organizatorów - wszystkie mecze eliminacji miały zostać zakończone w niedzielę. Tymczasem przez cały weekend lało, szczęściem Łodzianki było to, że ona swoje pierwsze spotkanie zdołała skończyć. A dziś mierzyła się z Shuai Zhang na Steffi Graf Stadion.

Magdalena Fręch, Berlin 2026 Foto Olimpik/Nur Photo AFP

I nie był to dobry mecz Magdaleny, choć zaczęła obiecująco. Od wygrania gema do zera. Później jednak to Chinka była wyraźnie lepsza, dobrze poruszała się po korcie, bardzo szybko zyskiwała przewagę. Choć nie jest przecież zawodniczką, która uderza mocno. A tu nie musiała. Rosła więc przewaga Zhang, po 31 minutach sędzia Pierre Bacchi ogłosił koniec seta - było 6:2 dla 37-latki.

W meczu z Sasnowicz Łodziance też długo się jednak nie układała gra, a w decydującym momencie nastąpił zwrot. Dziś Shuai była jednak konsekwentna. W swoich gemach serwisowych nie dawała Magdalenie szans, a gdy pojawiła się szansa na przełamanie, od razu ją wykorzystała. W kluczowym momencie, na 5:4. Serwowała więc po mecz, dopiero wtedy Polka po raz drugi w spotkaniu wywalczyła break point. Co z tego, skoro ostatnie akcje rozwiązywała fatalnie - piłka lądowała w siatce lub po autach. Skończyło się na 2:6, 4:6 - po 69 minutach gry.

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Ten wynik nie oznacza, że Fręch żegna się z turniejem. Jest najwyżej notowaną zawodniczką, która odpadła w finale kwalifikacji. A to oznacza, że będzie losowania jako "szczęśliwa przegrana", bo już w tym momencie jest jedno takie wolne miejsce w drabince - po wycofaniu się Amandy Anisimovej. Czy będzie miała szczęście? Przekonamy się jeszcze w poniedziałek.

Shuai Zhang AFP





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