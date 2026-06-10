Jeszcze w kwietniu, po triumfie Katarzyny Kawy w Huizhou, największym jej singlowym tytule w całej karierze, wydawało się, że doświadczona reprezentantka Polski też będzie w stanie coś "namieszać" w Paryżu. Może nie tyle, co jej klubowa koleżanka z BKT Advantage Maja Chwalińska, jej przypadek był absolutną sensacją, ale choć wskoczyć do głównej drabinki. Nie dała rady, dość wyraźnie przegrała mecz drugiej rundy kwalifikacji z Claire Liu.

To zaś oznaczało, że aby myśleć o rozstawieniu w eliminacyjnej drabince Wimbledonu, będzie musiała szukać punktów w kolejnych turniejach. Wybrała dalszą grę na mączce, a nie na trawie. W Makarskiej źle losowała, trafiła na rozstawioną z "2" Mayę Joint, zawodniczkę z okolic TOP 50 światowego rankingu. Podobnie stało się w Modenie, ale tu sytuacja układa się już zupełnie inaczej.

33-latka z Krynicy-Zdroju pokonała bowiem w pierwszej rundzie faworytkę gospodarzy, rozstawioną tu z "8" Lisę Pigato, niedawną mistrzynię WTA 125 z Madrytu. A dziś zmierzyła się z Nomą Nohą Akugue - 22-letnią Niemką, której po kapitalnym występie latem 2023 roku w Hamburgu (doszła do finału) zapowiadano ciekawą karierę. A tymczasem osiadła gdzieś na pograniczu drugiej i trzeciej setki zawodniczek na świecie. Niemniej ostatnio nastąpił w jej grze pewien przełom, pozwolił choćby na wygranie dużego turnieju w Wiesbaden.

WTA 125 w Modenie. Katarzyna Kawa kontra Noma Noha Akugue. Stawką ćwierćfinał

Leworęczna Niemka potrafi uderzać bardzo mocno, w początkowej fazie spotkania inicjatywa była całkowicie po jej stronie. Szybko odskoczyła na 3:0, była o krok od wygrania seta. Kawa bowiem zdołał co prawda w końcu wygrać gema na returnie, ale za chwilę poległa do zera przy swoim serwisie. Patrząc z jej perspektywy - było już 3:5, Niemka wprowadzała piłkę do gry. I miała dwie piłki setowe, przy stanie 40-15.

Katarzyna wytrzymała ten trudniejszy moment, zdołała jednak odwrócić sytuację. I tym razem przełamanie poparła swoim gemem, to był warunek konieczny do pozostania w grze. Decydował tie-break, ten już układał się po myśli Kawy. A miał kluczowe znaczenie także dla mentalnego podejścia rywalki do gry. 33-latka triumfowała w nim 7-4, a później już całkowicie odebrała Niemce chęci do gry.

Noma Noha Akugue FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

W drugim secie Kawa wygrywała bowiem gema za gemem, odskoczyła na 5:0. Mogło się skończyć nawet 6:0. Przy pierwszym meczbolu Niemce został tylko drugi serwis, Katarzyna zaryzykowała więc potężnym returnem, ale trafiła w połowę siatki. A później przegrała jeszcze dwie akcje.

Wyrok został jednak odsunięty tylko na chwilę. Noha Akugue zaczęła ryzykować, potężnie uderzała forhendem, jeszcze wywalczyła dwa break pointy, ale i tak ostatnie słowo należało do Katarzyny Kawy.

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Polka wygrała po 99 minutach 7:6 (4), 6:1. O półfinał zagra z lepszą z pary: Dominika Šálková (Czechy, 3) - Martina Trevisan (Włochy). Ta druga jest niedawną półfinalistką Roland Garros, z 2022 roku.

Awans do najlepszej ósemki tego turnieju sprawił zaś, że w rankingu WTA "na żywo" Kawa awansowała na 140. miejsce - o jeden punkcik i jedną pozycję przed słynną Paulę Badosę. A ponieważ Hiszpanka przegrała już w Queens, tak na pewno pozostanie. Ewentualny tytuł w Modenie dałby Polce okolice 120. miejsca na świecie.

Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Paula Badosa DAVID GRAY / AFP AFP





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