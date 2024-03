Dwa razy po 1:6, wielki faworyt rozbity. Otwiera się szansa przed Hurkaczem

Hubert Hurkacz jest akurat jednym z tych tenisistów, którym udało się przejść drugą rundę, a przecież zawodnicy rozstawieni przystępowali do gry dopiero od tego etapu. Ta sztuka nie udała się wielu znanym graczom, z Andriejem Rublowem na czele . Porażka Holgera Rune wpisuje się w ten trend, może też mieć poważne skutki dla Duńczyka jeszcze przed Rolandem Garrosem, bo w Monte Carlo i Rzymie broni wiele punktów za zeszłoroczne finały, a w Monachium - samego tytułu.

I tu czeka m.in. Hurkacz, ale też kilku innych tenisistów, których strata do Rune jest niewielka , wynosi mniej niż 1000 punktów.

Klęska Holgera Rune, największa od pięciu miesięcy. Dwa wygrane gemy w Miami

Duńczykowi zdarzają się wpadki, choć w tym roku, wyjąwszy przegraną w Australian Open z Arthurem Cazaux , raczej ich unikał. Przegraną z Fábiánem Marozsánem na Florydzie pewnie dałoby się wytłumaczyć, bo Węgier to zawodnik czyniący olbrzymie postępy, ale już jej styl - niekoniecznie.

W pierwszym secie w zaledwie jednym gemie rywalizacja rozstrzygała się na przewagi - i ten właśnie padł łupem Holgera Rune. We wszystkich pozostałych lepszy był Węgier. Uzyskał dwa break pointy, oba wykorzystał, nie musiał liczyć na kolejne.

W drugiej partii Duńczyk postawił większy opór, ale też zaczął źle, od razu został przełamany. Różnica była taka, że tym razem miał okazje do odrobienia tej starty, mógł wyrównać na 2:2, później uzyskał dwie okazje w gemie "ostatniej szansy", przy 1:4. To nie był jednak jego dzień, został rozbity w równą godzinę. A w męskim tenisie to rzadkość. Ostatni raz taka wpadka 20-latkowi przytrafiła się w zeszłym roku w Szanghaju - uległ wówczas Brandonowi Nakashimie 0:6, 2:6.