Dwa razy 1:6 i koniec. Rywalka Świątek zdumiała wszystkich. W tle wielki triumf

To była jedna z piękniejszych historii współczesnego tenisa. Rok 2021, Nowy Jork. 18-letnia Emma Raducanu jako pierwsza kwalifikantka w historii wygrywa turniej wielkoszlemowy. Dziesięć spotkań bez straty seta.

Przed zwycięskim US Open zajmowała 150. pozycję w rankingu WTA. Do sukcesu na Flushing Meadows poprowadził ją trener Andrew Richardson. Krótko po turnieju... niespodziewanie podziękowała mu za współpracę.

Emma Raducanu i Andrew Richardson znowu razem. Brytyjka wraca do wielkiej gry po dwumiesięcznej przerwie

Po życiowym sukcesie brytyjska tenisistka uznała, że potrzebuje bardziej doświadczonego opiekuna. Jak to się skończyło - doskonale wiemy. Na przestrzeni blisko pięciu lat zatrudniała aż 10 trenerów. Efekt? Dzisiaj pozostaje bez szkoleniowca.

Wielkie zdumienie wywołała piątkowa informacja, potwierdzona przez obóz Raducanu. 23-letnie tenisistka wróciła... pod skrzydła Richardsona. Spędzili kilka dni razem w Ferrer Tennis Academy nieopodal Alicante, gdzie Brytyjka obecnie mieszka.

Takiego manewru Emmy nikt się nie spodziewał. Nie należy jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Richardson nie otrzymał propozycji ponownego angażu. Na razie pomaga swojej byłej podopiecznej w przygotowaniach do startu w Italian Open (5-17 maja).

Raducanu pozostaje bez trenera od stycznia. Po Australian Open rozstała się z Francisco Roigiem, który od miesiąca opiekuje się Igą Świątek.

W lutym brytyjska tenisistka nabawiła się infekcji wirusowej. Długo wracała do pełni sił. Opuściła turnieje w Miami, Linzu i Madrycie.

Ostatni raz widzieliśmy ją na korcie w III rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Uległa wówczas Amandzie Anisimovej 1:6, 1:6. Na kolejne spotkanie o stawkę czeka od 8 marca.

Emma Raducanu

Emma Raducanu

Emma Raducanu

