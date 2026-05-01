Dwa razy 1:6 i koniec. Rywalka Świątek zdumiała wszystkich. W tle wielki triumf
Emma Raducanu nie rozegrała meczu o stawkę od blisko dwóch miesięcy. Do rywalizacji w tourze wrócić ma już w przyszłym tygodniu. Tuż przed startem turnieju WTA 1000 w Rzymie z jej obozu nadeszły zaskakujące wieści. Mistrzyni US Open z 2021 roku wróciła do trenera, którego niespodziewanie opuściła tuż po największym sukcesie w dotychczasowej karierze.
To była jedna z piękniejszych historii współczesnego tenisa. Rok 2021, Nowy Jork. 18-letnia Emma Raducanu jako pierwsza kwalifikantka w historii wygrywa turniej wielkoszlemowy. Dziesięć spotkań bez straty seta.
Przed zwycięskim US Open zajmowała 150. pozycję w rankingu WTA. Do sukcesu na Flushing Meadows poprowadził ją trener Andrew Richardson. Krótko po turnieju... niespodziewanie podziękowała mu za współpracę.
Po życiowym sukcesie brytyjska tenisistka uznała, że potrzebuje bardziej doświadczonego opiekuna. Jak to się skończyło - doskonale wiemy. Na przestrzeni blisko pięciu lat zatrudniała aż 10 trenerów. Efekt? Dzisiaj pozostaje bez szkoleniowca.
Wielkie zdumienie wywołała piątkowa informacja, potwierdzona przez obóz Raducanu. 23-letnie tenisistka wróciła... pod skrzydła Richardsona. Spędzili kilka dni razem w Ferrer Tennis Academy nieopodal Alicante, gdzie Brytyjka obecnie mieszka.
Takiego manewru Emmy nikt się nie spodziewał. Nie należy jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Richardson nie otrzymał propozycji ponownego angażu. Na razie pomaga swojej byłej podopiecznej w przygotowaniach do startu w Italian Open (5-17 maja).
Raducanu pozostaje bez trenera od stycznia. Po Australian Open rozstała się z Francisco Roigiem, który od miesiąca opiekuje się Igą Świątek.
W lutym brytyjska tenisistka nabawiła się infekcji wirusowej. Długo wracała do pełni sił. Opuściła turnieje w Miami, Linzu i Madrycie.
Ostatni raz widzieliśmy ją na korcie w III rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Uległa wówczas Amandzie Anisimovej 1:6, 1:6. Na kolejne spotkanie o stawkę czeka od 8 marca.