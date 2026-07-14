W lekkiej atletyce, zapasach czy pływaniu mistrzami Polski zostają zazwyczaj ci, którzy są w kraju... zazwyczaj najlepsi. Przyjeżdżają na zawody, wygrywają, dostają złote medale. W tenisie wygląda to inaczej - turniej odbywa się latem, w wakacje, najlepsze zawodniczki czy zawodnicy raczej mają wtedy inne plany. A już szczególnie wtedy, gdy są w setce najlepszych na świecie.

Nie ma więc co szukać nazwisk Igi Świątek, Magdy Linette czy Magdaleny Fręch na liście startowej, teraz także i Mai Chwalińskiej. Choć Fręch, gdy wchodziła do szerokiej światowej czołówki, rywalizowała w mistrzostwach Polski. I była tą najlepszą w nich w latach 2020-22, a wcześniej też w sezonach 2014-15.

Rok temu tytuł po raz drugi zdobyła Weronika Falkowska - pokonała w finale Martynę Kubkę. Teraz miała go bronić, została rozstawiona z "3", znalazła się w losowaniu. I nagle wyjechała do Turcji, zmieniła plany, bo pojawiła się szansa, by w turnieju WTA 125 na kortach twardych w Stambule dostać się do kwalifikacji. A o to - z niskim rankingiem - było w ostatnich czasach trudno. W tym roku zdarzyło się to tylko raz - w kwietniu na mączce w Saint Malo.

Falkowska zagrała w tych kwalifikacjach, spisała się znakomicie. Pokonała Rosjankę Darię Zelinskają 6:2, 6:4, a później kolejną zawodniczkę z tego "neutralnego" krajuWarwarę Panszinę, z którę w kwietniu w półfinale podobnego turnieju w Chinach wygrała Katarzyna Kawa. Falkowska triumfowała w dwóch setach - 6:4, 6:4.

I dziś zmierzyła się z Turczynką Deniz Dilek - stawką dla niej było pierwsze zwycięstwo w głównej drabince zawodów tej rangi od 1 grudnia 2022 roku.

WTA 125 w Stambule. Weronika Falkowska kontra Deniz Dilek. Stawką 1/8 finału

Ta data, 1 grudnia 2022 roku, nie padłą tutaj przypadkowo. W Andorze zawodniczka z Warszawy ograła bowiem w głównej drabince turnieju WTA 125 Jaqueline Cristian i Dajanę Jastremską. Po tamtych zawodach wskoczyła na 249. miejsce w rankingu, miesiąc później poprawiła się jeszcze o dziewięć pozycji. Wydawało się, że będzie w stanie powalczyć o kwalifikacje Wielkich Szlemów, dające zawodniczkom z tego poziomu spory oddech finansowy. Zwłaszcza że niedługo później, w zastępstwie Igi Świątek, była w stanie stawić opór samej Jelenie Rybakinie w meczu BJK Cup w Astanie.

Wszystko potoczyło się jednak zupełnie inaczej, Falkowska spadła o 300 pozycji, jeszcze pod koniec maja tego roku była 517. I nagle przyszło delikatne przełamanie, dużą nadzieję dał tytuł w Bol (ITF W35), następnie w Amstelveen (W35). Gdy pojawiła się szansa gry w Stambule, 353. zawodniczka świata nie zastanawiała się więc ani chwilę.

Weronika Falkowska rywalizuje w turnieju ITF W35 w Faro FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Nie dość, że w Turcji wygrała kwalifikacje, to jeszcze szczęśliwie losowała w głównej drabince. Trafiła bowiem na znacznie niżej notowaną Deniz Dilek, 19-latkę, która dostała dziką kartę. I o dziwo, mimo dobrej obsady tego turnieju, to Polka znalazła się w roli faworytki.

Do stanu 4:2 w pierwszym secie wszystko układało się po jej myśli. A jeszcze nawet do 15-40 w kolejnym gemie, bo to oznaczało dwa break pointy dla Polki na 5:2. Nie wykorzystała ich, sytuacja się odwróciła. Bardzo ofensywnie grająca Turczynka zaczęła trafiać. Odrobiła stratę, objęła prowadzenie 6:5, przełamała Polkę na 7:5.

Większej zmiany nie przyniósł drugi set - po szybkim przełamaniu Falkowskiej nastąpił re-break Dilek. Aż w końcu, przy stanie 6:5 dla Turczynki, to ona wywalczyła dwa meczbole z rzędu. Falkowska się uratowała, wygrała cztery kolejne akcje, doprowadziła do tie-breaka. A tego, znów pełnego dramatów, zapisała na swoim koncie (8-6).

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W trzeciej partii już wszystko poszło dość gładko. Polka odskoczyła na 5:0, później miała chwilę słabości, ale jednak wygrała 6:2. I awansowała do 1/8 finału - pierwszy raz w takim turnieju od ponad 3,5 roku.

O ćwierćfinał zagra z turniejową "3" - będzie nią podopieczna Wima Fissette'a z reprezentacji Belgii - Hanne Vandenwinkel (98 WTA). Weronika po raz piąty w karierze zagra z rywalką z TOP 100. Wygrała jedną taką potyczkę - z Tamarą Korpatsch.

Weronika Falkowska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





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