Dwa marzenia Polki w jednym tygodniu. Dyplom, a później tytuł w Niemczech

W połowie poprzedniego roku Martyna Kubka była na początku czwartej setki rankingu WTA, co raczej dla już 23-letniej już tenisistki powodem do wielkiej chwały być nie powinno. Czyniła jednak postępy, w niespełna rok awansowała o prawie 300 miejsc. W singlu nastąpił jednak wtedy pewien zastój, świetnie radziła sobie za to w rywalizacji deblowej. Wygrała w niej aż 10 turniejów, od jakiegoś czasu jest w okolicach 130. miejsca w WTA na liście deblistek.

Reklama