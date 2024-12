Dwa koty i tysiące dolarów. Potężny bagaż Chwalińskiej po rekordowym weekendzie

Jeszcze miesiąc temu Maja Chwalińska przygotowywała się w Maladze do finałów Billie Jean King Cup - była de facto czwartą naszą singlową rakietą, bez większej szansy na wyjście na kort. Taka możliwość istniała właściwie jedynie w deblu, ale to głównie z uwagi na fakt, że kiedyś grała wspólnie z Igą Świątek , jeszcze w czasach juniorskich. Ostatecznie w Hiszpanii nie wystąpiła, przy niedyspozycji fizycznej Magdy Linette Dawid Celt postawił na Katarzynę Kawę .

Chwalińska odniosła jednak i tak wielką korzyść ze swojego pobytu w Andaluzji, znów mogła spotkać się i potrenować z Igą. Kosztowało ją to jednak odwołanie wypary do Coliny , w Chile miała zagrać w challengerze WTA 125.

Rekordowe awanse Mai Chwalińskiej - w obu rankingach. Znakomita zapowiedź kolejnego sezonu

Kolejnych dwóch turniejów tej rangi w Ameryce Południowej odwoływać już jednak nie musiała. Udała się do Buenos Aires i Florianopolis, były to dla niej starty historyczne. Nigdy wcześniej bowiem nie wygrała imprezy z kalendarza WTA, nawet tej najskromniejszej, rangi 125. A w Argentynie dokonała tego w deblu, wspólnie z Katarzyną Kawą .

Lepszy finansowo był tylko US Open. Solidne finansowe wsparcie dla Polki. No i dwa niebieskie koty w bonusie

We Florianopolis 23-latka zarobiła łącznie 17,5 tys. dolarów, czyli nieco ponad 70 tys. złotych. Nagroda za triumf w singlu to 15 tys. dolarów, w deblu zaś zwyciężczynie dostały 5 tysięcy - do podziału. Wydawać by się mogło, że nie są to wielkie kwoty, gdy się spojrzy przez pryzmat wygranych już nawet nie Igi Świątek, ale choćby Magdaleny Fręch czy Magdy Linette. Turnieje WTA 125 mają zwykle pulę nagród w wysokości 115 tys. dolarów, posiadają mniejsze budżety.