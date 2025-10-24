Dwa ciosy od Igi Świątek, teraz 0:6 i koniec. To Czeszka zagra w półfinale

Anna Kalinska w kończącym się sezonie najlepszy wynik singlowy odnotowała w Waszyngtonie, gdzie dotarła do finału turnieju WTA 500. W nim musiała jednak uznać wyższość Leylah Fernandez, co jednak nie oznacza, że skończy rok bez tytułu. W deblu u boku Sorany Cirstei wygrała prestiżowy "tysięcznik" w Madrycie.

Rosjanka udane występy przeplatała bolesnymi porażkami - na początku roku dotarła do półfinału turnieju w Singapurze, kilkanaście dni później została z kolei rozgromiona przez Elinę Switolinę w Dubaju (1:6, 2:6). Z Ukrainką przegrała również w Montrealu, tam w trzeciej rundzie ugrała zaledwie dwa gemy. Dobrze nie będzie wspominała także tegorocznych stać z Igą Świątek.

Urodzona w Moskwie niespełna 27-letnia tenisistka z Polką najpierw spotkała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie przegrała 3:6, 4:6. Drugi cios od naszej zawodniczki otrzymała nieco ponad dwa tygodnie później w Nowym Jorku - w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open Świątek triumfowała 7:6(2), 6:4. Po tych porażkach Kalinska przeniosła się do Azji, gdzie zaliczyła nieudane występy w Pekinie i Wuhan, kończąc oba turnieje na pierwszej rundzie.

WTA Tokio. Anna Kalinska zmierzyła się z Lindą Noskovą

Rosjanka, która obecnie jest notowana na 38. miejscu w rankingu WTA, szansę na powetowanie sobie ostatnich porażek ze Świątek i klęsk w Chinach otrzymała w Tokio. Tam turniej rangi WTA 500 rozpoczęła od pewnej wygranej nad Suzan Lamens (6:3, 6:1), z kolei w drugiej rundzie stoczyła wyrównany bój ze swoją rodaczką, rozstawioną z numerem "7" Dianą Sznajder. Spotkanie trwało 2 godziny i 42 minuty, dwa z trzech setów kończyły się tie-breakiem. Ostatecznie górą była Kalinska.

Tenisistka z Moskwy w ćwierćfinale w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego zmierzyła się z rozstawioną z "6" Lindą Noskovą, która w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej w pokonała McCartney Kessler (5:7, 6:4, 6:4). Było to dopiero drugie w historii starcie tych zawodniczek - po raz ostatni Rosjanka i Czeszka grały ze sobą w grudniu 2022 roku Adelajdzie, wówczas górą była Noskova.

Mecz w Tokio rozpoczął się od serwisu Noskovej, którą Kalinska szybko "przyparła do muru". Rosjanka miała aż sześć okazji na przełamanie rywalki, jednak wyżej notowana tenisistka (17. w rankingu WTA) obroniła break pointy. Po chwili sama wygrała gema przy podaniu Rosjanki, było już 2:0. Kolejne gemy szybko wpadały na konto Noskovej - od stanu 0:2 do 0:5 Kalinska ugrała zaledwie punkt, zaczęła stanowić tło dla rywalki. W ostatnim gemie próbowała jeszcze walczyć, ale i tak skapitulowała. Czeszka wygrała seta 6:0.

Rozpędzona Noskova drugą partię rozpoczęła od pewnej obrony podania, Rosjanka z kolei wyraźnie odstawała od dobrze dysponowanej turniejowej "6". Na drugiego gema nawet nie wyszła, jak przekazał profil The Tennis Letter, skreczowała z powodu bólu pleców. Tym samym Czeszka po 35 minutach gry zameldowała się w półfinale, w którym zagra z Jeleną Rybakiną.

Noskova stanie przed szansą wywalczenia kolejnego w tym sezonie awansu do finału turnieju WTA - na początku października zagrała o trofeum w Pekinie, ale uległa wówczas Amandzie Anisimovej.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Linda Noskova Marleen Fouchier AFP

Linda Noskova Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP