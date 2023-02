Duża zmiana w przepisach. To znacząco wpłynie na grę tenisistów

Do tej pory tenis bardzo mocno trzymał się swoich tradycyjnych reguł, a zawodnicy przez całe spotkanie byli skazani na siebie. Trenerzy mogli co najwyżej pokrzykiwać, dodając im otuchy. Nie mogli jednak wpływać na ewentualną zmianę sposobu gry, serwowania itp. Z tym tenisista zostawał sam i od jego wyczucia zależało, czy trzymał się wcześniej ustalonego planu czy coś zmieniał.

Jednak już podczas styczniowego Australian Open ta zasada przestała obowiązywać . Trenerzy zaczęli pomagać zawodnikom również w trakcie spotkań, co, jak informuje "The Telegraph" zdało egzamin na tyle, że w ślad za Australijczykami chcą pójść również inni.

Na wprowadzenie nowych przepisów chcą zdecydować się również organizatorzy Wimbledonu i turnieju na kortach Rolanda Garrosa . I to już od tegorocznej edycji, co pozwoliłoby w dużym stopniu ujednolicić przepisy na największych turniejach.

Do tej pory konserwatywni Brytyjczycy byli przeciwko tym zmianom, natomiast najwidoczniej w Australian Open wypadło to na tyle dobrze, że i oni przekonali się do zmian. Na pewno mogą one znacząco wpłynąć na przebieg gry, choć o rewolucji nie ma mowy.