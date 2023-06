Duża porażka ważnej rywalki Igi Świątek. Niewielu się tego spodziewało

Półfinał turnieju WTA w Eastbourne: Coco Gauff odpadła

Za chwilę Keys doprowadziła do stanu 5:3 i pozostało jej "wyserwowanie" końcówki spotkania. Żadnych komplikacji już nie doświadczyła i to zawodniczka urodzona w Rock Island awansowała do finału po godzinie i 23 minutach zmagań (6:3, 6:3). Nie była faworytką tego starcia, co stawia pod kolejnym znakiem zapytania dyspozycję Gauff na trawie. Młoda tenisistka pochodząca z Atlanty zapewniała kilka dni temu, że lubi grę na tej nawierzchni. Takie wpadki jak ta piątkowa nie mogą jej się zdarzać, jeśli myśli o triumfie na Wimbledonie. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale tej wielkoszlemowej imprezy może zmierzyć się z Igą Świątek.